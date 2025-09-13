A sus 47 años, Griselda Siciliani se mostró en microbikini y causó enorme revuelo

GRISELDA SICILIANI BIKINI Las fotos de Griselda Siciliani en las playas de Brasil.

"Una playa, un libro, un peinado muy polémico, un plato de comida, una caipi, un amor … ( que sacó estas fotos)", escribió Griselda Siciliani atrevida aunque no mostró si se trataba de Luciano Castro.

Sabrina Rojas liquidó a Griselda Siciliani: "Yo no soy falsa sorora con pañuelo verde"

Sabrina Rojas,habló en LAM, confirmó su difícil presente con Luciano Castro y apuntó contra Griselda Siciliani.

"Yo soy genuina. Estoy cómoda como soy. No llamo a alguien para que me saque fotos caminando pero después hago como que no me gusta la prensa… yo soy genuina. Cada uno con sus códigos, ella tiene sus códigos y yo los míos”, comenzó explicando Sabrina Rojas.

"No podría salir con alguien que tiene cosas que no están claras. Yo, pero cada uno tiene sus códigos… yo tampoco podría salir con un hombre casado, pero va en cada uno”, dijo cuestionado el accionar de Griselda Siciliani.

sabrina rojas pelado.jpg Sabrina Rojas filosa con Griselda Siciliani.

"Tengo principios. No soy la falsa sorora con pañuelo verde pero que después odian a las mujeres en realidad, o viste que apuntan a que si el chabón es cool no decimos nada pero si es popular lo matamos… yo soy genuina”, cerró Sabrina Rojas sin anestesia.

Griselda Siciliani dijo que no tiene celos de Luciano Castro y Sabrina Rojas la liquidó

Sabrina Rojas redobló la apuesta y apuntó contra Griselda Siciliani confirmando que no solo revoluciona los portales con sus looks en Pasó en Ámerica sino también con sus picantes declaraciones.

Desde que debutó como conductora, Sabrina Rojas está hablando de su vida sentimental como nunca antes y hablando sin filtro en especial cuando de su ex Luciano Castro y Griselda Siciliani se trata.

En esta oportunidad, Sabrina Rojas se refirió a los dichos de Griselda Siciliani sobre los celos en la pareja. "Cuando agarra el teléfono y empieza a poner la contraseña yo ya estoy en la cocina, no quiero ni ver”, dijo Griselda Siciliani quien fue acusada por la rubia de mandarle mensajes a Luciano Castro mientras Sabrina estaba embarazada.

Como siempre, Sabrina Rojas no se quedó callada y fue letal. "Yo en una época fui revisadora de celulares serial. Pero pará, lo fui y lo fueron conmigo también", arrancó sincera. "Hoy pienso como Griselda, a esta edad si tenés que pensar que le tenés que revisar el teléfono, te tenés que separar siguió para cerrar al rojo vivo. "A no ser que alguna conchu** que ande con él por ahí, te mande mensajes", remató.