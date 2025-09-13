La actitud de Evangelina Anderson con Camila Galante, mujer de Leandro Paredes

“Desde que me separé inventaron mil historias. Que si es un futbolista casado, que si es un novio en México, nada que ver. Estoy soltera, tranquila, enfocada en mis cosas. Lo que quiero dejar en claro es que jamás en la vida saldría con un hombre casado”, dijo indignada.

Evangelina Anderson habló de Leandro Paredes

Ahora, Evangelina Anderson le escribió a Karina Iavícoli y desmintió los rumores de forma contundente. "Estoy con mis papás, mi hermana, ellos tampoco están bien. Te juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él”, arrancó Evangelina.

evangelina anderson intrusos Evangelina Anderson habló de los rumores que la vinculan con Leandro Paredes.

Angustiada por la situación, Evangelina Anderson no solo negó su relación con Paredes sino que se refirió a las declaraciones de Yanina Latorre. "Jamás saldría con un hombre casado, eso no está en mí, no es algo que me interese hacer para mi vida”, dijo indignada.

Evangelina Anderson se suma a Masterchef

Desde la revelación de la noticia, Evangelina Anderson se ha concentrado más que nunca en su trabajo, en especial, en su participación como jurado de Los 8 Escalones.

Ahora, según revelaron en Intrusos Evangelina Anderson aceptó una propuesta explosiva de Telefé en la que compartirá trabajo con Wanda Nara, su ex enemiga.

"La que sí es actriz de comedia, modelo de publicidad... Es una bella mujer, eterna... es enemiga histórica de Wanda relacionada con el mundo del fútbol", dijo Marcela Tauro sobre Evangelina Anderson quien se sumará a Masterchef Celebrity.