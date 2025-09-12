Inicio Farándula Evangelina Anderson
El video de Evangelina Anderson con un futbolista mexicano: "Hubo caricias y mimos"

Salió a la luz un comprometedor video de Evangelina Anderson mostrándose con un futbolista en México. Todos los detalles

Por UNO
Evangelina Anderson a los mimos con famoso futbolista mexicano.

Luego de que el jueves a la tarde se viralizara la foto de Evangelina Anderson con un hombre en un shopping de México, en LAM mostraron el video y revelaron la identidad de su acompañante.

Si bien Evangelina Anderson negó los rumores que la relacionan con un hombre casado y hasta con Leandro Paredes, Pepe Ochoa dio a conocer el nombre del acompañante de la rubia: Juan José Purata. El futbolista es defensor del club Tigres de México y fue convocado en varias oportunidades a la selección nacional de ese país.

"Lo que me cuentan es que Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas, y que se paseaba por todos lados. En un momento se dieron de la mano y se fueron juntos en una Jeep colorada. También existieron caricias, mimos", contó Ochoa.

evangelina anderson foto infraganti
Las imágenes de Evangelina Anderson y Juan José Purata juntos en México.

Sin embargo llama la atención que el video se filtrara mientras crecen las versiones y rumores sobre el supuesto romance que estarían teniendo Evangelina Anderson y Leandro Paredes.

evangelina juan jose purata
Evangelina Anderson se mostró con el futbolista Juan José Purata.

El desesperado pedido de Evangelina Anderson tras el rumor sobre su affaire con un hombre casado

Yanina Latorre explicó que Evangelina Anderson habló con el sitio Primicias Ya donde aseguró que jamás estaría con un hombre comprometido y luego se arrepintió y exigió al portal que bajara la nota de su página.

yanina evangelina hombre casado
El pedido de Evangelina en medio de los rumores.

Como si no fuera suficiente, fue por más y reveló más detalles sobre la nueva relación de Evangelina."A mí lo que no me gusta es que se hace la llorona por sus hijos y se termina engrampando a alguien que tiene pibes", lanzó."Yo la tengo grabada. Soy tan zorra que los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo. No lo voy a contar ni lo voy a mostrar nunca, pero que no me lo niegue", cerró picantísima.

Evangelina Anderson se suma a Masterchef

Desde la revelación de la noticia, Evangelina Anderson se ha concentrado más que nunca en su trabajo, en especial, en su participación como jurado de Los 8 Escalones.

Ahora, según revelaron en Intrusos Evangelina Anderson aceptó una propuesta explosiva de Telefé en la que compartirá trabajo con Wanda Nara, su ex enemiga.

"La que le que sí es actriz de comedia, modelo de publicidad [...] Es una bella mujer, eterna... Es enemiga histórica de Wanda relacionada con el mundo del fútbol", dijo Marcela Tauro sobre Evangelina Anderson que se sumará a Masterchef Celebrity.

