La letal advertencia de Jesica Cirio a Wanda Nara tras las fotos con el socio de Piccirillo

Además, Majo Martino contó la conversación que habrían tenido Wanda Nara y Jesica Cirio sobre Migueles quien no solo es socio de Piccirillo sino que está viviendo en la mansión que compartía el empresario con Cirio.

"Wanda Nara le pidió referencia sobre Migueles a Jésica Cirio, y ella le dijo ‘salí de ahí, amiga’, pero siguió”, contó la panelista sobre el consejo que desestimó Nara.

Wanda Nara se mostró con Martín Migueles en el show de Lali

Acompañada por sus hijas Isabella y Francesca y su mamá Nora Colossimo, Wanda Nara asistió al estadio y se robó toda la atención por su compañía masculina.

Es que además de su familia, Wanda Nara fue al recital con Martín Migueles, el socio y mejor amigo de Elías Piccirillo, con quien se la vinculó sentimentalmente.

wanda nara socio piccirillo lali Las fotos de Wanda Nara con el socio de Elías Piccirillo.

Según revelaron en SQP, Wanda Nara estaría saliendo con Migueles desde hace varias semanas. Además, se los vió juntos en el cumpleaños de Zaira Nara y hasta en el partido de Argentina.

Wanda Nara nominada a dos Premios Martín Fierro

Tras un fin de semana de lo más movido y lleno de evento donde se robó toda la atención, Wanda Nara volvió a ser noticia por un explosivo reconocimiento.

En Telefé, Luis Ventura y Verónica Lozano revelaron las nominaciones a los Premios Martín Fierro 2025 y Wanda Nara sorprendió al recibir dos nominaciones.

Por su trabajo en Bake Off, Wanda Nara fue nominada en la categoría Labor Conducción Femenina junto a divas como Susana Giménez, Mariana Fabbiani, Verónica Lozano, Juana Viale y Pamela David.

wanda nara martin fierro 2025 Wanda Nara nominada a Mejor Conducción Femenina.

Además, Bake Off Famosos donde Wanda Nara debutó como conductora fue nominado en la categoría Mejor Big Show compitiendo con Noche Perfecta y Noche al Dente.