Tendencias en Europa: los colores que vas a usar en primavera-verano 2025

Son frescos, vibrantes y románticos. Los colores de la temporada de primavera-verano 2025 ya se ven en el street style y en las pasarelas de la moda

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Los colores en tendencia en primavera-verano 2025 son frescos y vibrantes. 

A días de la llegada de la temporada de primavera-verano 2025, ya se pueden visualizar algunas de las tendencias que pisarán fuerte durante los próximos meses del año. Las grandes marcas de la moda ya lo impusieron y las vidrieras se tiñeron del color estrella y de otras tonalidades que lo acompañarán.

Los colores protagonistas de la temporada de primavera-verano 2025 ya se están viendo en el street style y en las redes sociales, en las que las influencers de la moda marcan tendencia.

vrosda-vestido vuelos- tendencias
Los colores de la temporada de primavera-verano 2025 son frescos, cálidos y románticos.

Los colores en tendencia en primavera-verano 2025

Como era de esperar, mocha mouse sigue pisando fuerte, pero las marcas internacionales apostaron por colores más frescos y combinados entre sí. ¿Cuáles son?

Los colores que dominarán la paleta esta temporada son los pasteles: se llevarán el rosa empolvado, el verde menta, el amarillo manteca (butter yellow) y el celeste en distintas prendas. Incluso, se podrán ver combinados.

rayas verdes-tendencias
El verde menta en prendas rayadas es una de las tendencias de la temporada. Foto: Instagram/iamrebeccad.

Los podremos ver, especialmente, en prendas como camisas, conjuntos, blazers y pantalones sastreros, vestidos y faldas. Las combinaciones de colores más destacadas son:

  • Celeste y amarillo
  • Verde menta y lavanda
  • Rosa y amarillo
  • Rosa y verde
  • Blanco y azul/celeste
  • Blanco y marrón
  • Negro y gris
  • Blanco y butter yellow
  • Blanco y rosa
  • Blanco y negro
rosa y amarillo-tendencias
La combinación del celeste con el butter yellow es ideal para armar outfits esta temporada.

lunares-vestido-tendencias
Los lunares so el estampado old money de la temporada de primavera-verano 2026. Foto: Instagram/alexandrasaintmleux.

Por su parte, los lunares se vienen con todo y se van a convertir en una de las tendencias más fuertes de la temporada de verano. Pero no solo se verán estampados negro y blanco, sino también en color manteca, azul y marrón chocolate.

Las prendas con lentejuelas van a ser las más sofisticadas de esta temporada y se verán en tops, faldas y vestidos en colores menta, rosa, celeste y plateado.

lentejuelas-vestido-verde menta-tendencias
El vestido verde menta con lentejuelas y pedrería es una de las prendas de la temporada. Foto: Instagram/alexandrasaintmleux.

Otra de las tendencias de la temporada son los estampados de flores grandes, que se podrán ver en vestidos y tops. Por su parte, las prendas de crochet rayadas en verde y rosa o en azul y blanco son otra de las opciones perfectas para la playa.

estampas florales-vestido-amarillo-tendencias
Los estampados florales en colores amarillos, rosa y naranja son el must-have para la playa en esta temporada. Foto: Instagram/alexandrasaintmleux.

