falda encaje-ojotas Las ojotas son el calzado ideal para estar en tendencia en verano.

Según datos de Trendanalytics, las búsquedas de “flip flops con plataforma” crecieron un 236% este año. Esta tendencia mezcla el minimalismo de los 90 con los excesos Y2K que adora la Generación Z.

Se vieron en la Semana de la Moda de Copenhague, en pasarelas de Yves Saint Laurent y tiendas como COS, y llegaron a la calle combinadas con trajes sastre, faldas largas y vestidos.

Aunque su origen se remonta al Antiguo Egipto, este verano las ojotas viven una nueva era. Aptas para estilos minimalistas o extravagantes, y con un efecto refrescante sobre cualquier look, hoy las flip flops demuestran que también pueden ser sinónimo de elegancia.

ojotas-falda encaje Las flip flops se vienen en estilo playero, con plataforma y con taco.

Las ojotas: el calzado en tendencia este verano

Si tienes unas ojotas, de la marca que sea, este verano las vas a usar un montón. Lo cierto es que, aunque polémicas, quedan bien con cualquier outfit.

Las ojotas 2.0 o flips flops son un calzado versátil que puede facilitar cualquier outfit. Además, son una oportunidad para apelar a la comodidad. No solo las vamos a ver en la playa, sino que van con cualquier outfit: jeans, vestidos, polleras largas o cortas, shorts, lo que sea.

Incluso, las también llamadas chanclas con plataforma se vienen con todo. ¡Son el calzado oficial del verano!

Vamos a poder ver ojotas de distintos tipos:

Ojotas con taco: este modelo es la versión moderna y elegante, con un taco bajo que lo convierte en un calzado cómodo pero con mucho estilo. Es como usar las clásicas sandalias de tiras que van con outfits sastreros, jeans y vestidos o faldas.

ojotas negras taco-sastrero Las ojotas con taco van perfectas con looks sastreros.

Ojotas tira ancha: con un poco de plataforma, estas ojotas son perfectas para usar todo el día. Combinan con outfits casuales hasta looks más sofisticados y con brillo.

bermuda-ojotas anchas Las ojotas de tira ancha y con plataforma son perfectas para el verano.

Ojotas tipo playa: para las que buscan un look más relajado, las ojotas tradicionales siguen siendo un must. Son fáciles de combinar, frescas y versátiles, ideales para los días más cálidos. Quedan perfectas con jeans, bermudas sastreras o vestidos con un toque de brillo.