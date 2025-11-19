Inicio Ovación Fútbol Carlos Bilardo
Revelaron la desgarradora reacción de Carlos Bilardo tras la muerte de Miguel Ángel Russo

El vínculo que forjaron en Estudiantes hizo que la familia demorara la noticia. El hermano de Carlos Bilardo reveló cómo el Doctor reaccionó al enterarse

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Carlos Bilardo, que consideraba a Miguel Ángel Russo como un hijo, reaccionó a la noticia sobre su muerte.

La muerte de Miguel Ángel Russo, la cual tuvo lugar el pasado 8 de octubre, sacudió al fútbol argentino. Quien demoró un poco más en enterarse, por decisión de su círculo familiar, fue Carlos Salvador Bilardo. El Narigón atraviesa desde hace tiempo un cuadro denominado síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurológica progresiva también conocida como hidrocefalia de presión normal.

En este contexto, tal y como lo hicieron con el fallecimiento de Diego Armando Maradona, su familia extremó los cuidados para darle al campeón del mundo de México 1986 la noticia. Sobre todo teniendo en cuenta que el Doctor lo consideraba a Miguelo como un hijo, por la relación que forjaron en Estudiantes de La Plata.

russo, boca, la bombonera
A Carlos Bilardo le contaron sobre la muerte de Miguel Ángel Russo por todos los homenajes que veía en la televisión.

"Quedó quieto y lagrimeó": el momento desgarrador

El encargado de darle a Carlos Bilardo la lamentable noticia fue, nada más y nada menos, que su hermano menor Jorge. El hombre explicó ante los micrófonos de Súper Deportivo Radio el momento exacto en el que optó por hablar.

"Sí, se lo contamos, pobre Miguel, la luchó mucho. Cuando se lo conté quedó quieto, estábamos justo mirando un partido de Boca, donde estaban las banderas de Miguel y ahí le dije: ´Mirá, fijate que falleció Miguel'. Lagrimeo un poquito. Hoy es bravo, me mató ver su reacción, quise salir y tirarme abajo de un colectivo", comenzó.

Carlos, como con Diego, se dio cuenta porque veía muchos homenajes a Miguel, Miguel, Miguel… y ahí te das cuenta que tenés que decirle”, sumó. Para finalizar, con la voz entrecortada, sentenció: “Yo fui al velorio en La Bombonera, en la cancha. El pobre Carlos no pudo ir porque no se puede mover mucho de su casa".

La relación entre ambos data de la década del 80. Miguelo disfrutó de toda su carrera como jugador en Estudiantes de La Plata y ambos, uno dentro del campo y otro como DT, celebraron la consagración en el Metropolitano de 1982.

Años más tarde llegó uno de los momentos más difíciles para Bilardo. Pese a que Russo fue parte del proceso de la Selección argentina rumbo al Mundial 1986, una lesión en la rodilla derecha obligó al DT a bajarlo del avión.

Años atrás, el propio Miguelo recordó ese momento entre ambos: “Me llamó y me dijo: 'Me vas a entender cuando seas entrenador'. Fue un día difícil, era el cumpleaños de mi mujer, tenía 50 personas en casa... Nunca lo juzgué, creo que fue una decisión correcta”.

