Revelaron la desgarradora reacción de Carlos Bilardo tras la muerte de Miguel Ángel Russo

"Sí, se lo contamos, pobre Miguel, la luchó mucho. Cuando se lo conté quedó quieto, estábamos justo mirando un partido de Boca, donde estaban las banderas de Miguel y ahí le dije: ´Mirá, fijate que falleció Miguel'. Lagrimeo un poquito. Hoy es bravo, me mató ver su reacción, quise salir y tirarme abajo de un colectivo", comenzó.

“Carlos, como con Diego, se dio cuenta porque veía muchos homenajes a Miguel, Miguel, Miguel… y ahí te das cuenta que tenés que decirle”, sumó. Para finalizar, con la voz entrecortada, sentenció: “Yo fui al velorio en La Bombonera, en la cancha. El pobre Carlos no pudo ir porque no se puede mover mucho de su casa".

La relación entre ambos data de la década del 80. Miguelo disfrutó de toda su carrera como jugador en Estudiantes de La Plata y ambos, uno dentro del campo y otro como DT, celebraron la consagración en el Metropolitano de 1982.

Años más tarde llegó uno de los momentos más difíciles para Bilardo. Pese a que Russo fue parte del proceso de la Selección argentina rumbo al Mundial 1986, una lesión en la rodilla derecha obligó al DT a bajarlo del avión.

Años atrás, el propio Miguelo recordó ese momento entre ambos: “Me llamó y me dijo: 'Me vas a entender cuando seas entrenador'. Fue un día difícil, era el cumpleaños de mi mujer, tenía 50 personas en casa... Nunca lo juzgué, creo que fue una decisión correcta”.