Fue a renovar el carnet y le robaron la moto que había llevado para rendir el examen

Cuando el señor esperaba su turno para rendir el examen, 2 delincuentes que circulaban en otra moto se acercaron al lugar, ubicado en el Parque Industrial. Sin mediar palabra, se subieron a la Bajaj Dominar 400 de la víctima y escaparon por calle 8, una de las principales arterias de salida de la zona.

Móviles policiales, jpeg El robo ocurrió en Las Heras. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

