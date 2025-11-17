Un hombre de 70 años fue a renovar su carnet en el Centro de Emisión de Licencias de Conducir de Las Heras y le robaron la moto que había llevado. El hecho ocurrió alrededor de las 10 de este lunes mientras la víctima esperaba rendir el examen.
Fue a renovar el carnet y le robaron la moto que había llevado para rendir el examen
La víctima tiene 70 años y los delincuentes le sustrajeron una Bajaj Dominar 400 cilindradas. El hecho ocurrió en el Centro de Emisión de Licencias de Conducir de Las Heras
Cuando el señor esperaba su turno para rendir el examen, 2 delincuentes que circulaban en otra moto se acercaron al lugar, ubicado en el Parque Industrial. Sin mediar palabra, se subieron a la Bajaj Dominar 400 de la víctima y escaparon por calle 8, una de las principales arterias de salida de la zona.
Los ladrones huyeron por esa calle 8, una de las arterias para salir del Parque Industrial, donde se encuentra el establecimiento para renovar el carnet en Las Heras.
Las pesquisas en el lugar quedaron en manos de personal de la Unidad de Investigación Departamental y de Delitos Tecnológicos de la Policía. La Oficina Fiscal Número 2 de Las Heras interviene en el caso.