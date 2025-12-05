El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza elige nuevas autoridades

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza (CPCE) informó que el jueves 11 de diciembre de 2025, entre las 9 y las 19, se llevarán a cabo las elecciones para renovar sus autoridades provinciales y delegacionales, conforme a lo establecido por la Ley 5.051.
Durante la jornada se elegirán los nuevos integrantes del Consejo Directivo, la Sindicatura, el Tribunal de Ética y las autoridades de las delegaciones de Maipú–Luján, Valle de Uco, Zona Este, San Rafael, Malargüe y General Alvear.
Boleta única y sistema de urnas
El proceso electoral se desarrollará con el sistema de Boleta Única.
En las delegaciones del interior provincial se dispondrán dos urnas: una para autoridades provinciales, y otra para las autoridades de cada delegación.
Podrán votar todos los profesionales matriculados que se encuentren en situación regular y figuren en el padrón actualizado.
Listas y cargos para renovar autoridades
A nivel provincial competirán dos listas, mientras que en cada delegación se presentan propuestas locales que reflejan el compromiso y la participación de los matriculados en todo el territorio.
Los cargos internos del Consejo Directivo —Presidencia, Vicepresidencias, Secretaría, Prosecretaría, Tesorería, Protesorería y Vocalías— serán definidos posteriormente en la sesión interna del organismo, una vez finalizado el proceso electoral.