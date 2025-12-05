El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza elige nuevas autoridades

En las delegaciones del interior provincial se dispondrán dos urnas: una para autoridades provinciales, y otra para las autoridades de cada delegación.

Podrán votar todos los profesionales matriculados que se encuentren en situación regular y figuren en el padrón actualizado.

Listas y cargos para renovar autoridades

A nivel provincial competirán dos listas, mientras que en cada delegación se presentan propuestas locales que reflejan el compromiso y la participación de los matriculados en todo el territorio.

Los cargos internos del Consejo Directivo —Presidencia, Vicepresidencias, Secretaría, Prosecretaría, Tesorería, Protesorería y Vocalías— serán definidos posteriormente en la sesión interna del organismo, una vez finalizado el proceso electoral.