Inicio Economía Elección
Nueva conducción

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza elige nuevas autoridades

La elección se realizará con Boleta Única este jueves 11 de diciembre. Podrán votar quienes estén empadronados

Por UNO
Al igual que en el sistema electoral, los profesionales de las Ciencias Económicas van a las urnas con Boleta Única.

Al igual que en el sistema electoral, los profesionales de las Ciencias Económicas van a las urnas con Boleta Única.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza (CPCE) informó que el jueves 11 de diciembre de 2025, entre las 9 y las 19, se llevarán a cabo las elecciones para renovar sus autoridades provinciales y delegacionales, conforme a lo establecido por la Ley 5.051.

Durante la jornada se elegirán los nuevos integrantes del Consejo Directivo, la Sindicatura, el Tribunal de Ética y las autoridades de las delegaciones de Maipú–Luján, Valle de Uco, Zona Este, San Rafael, Malargüe y General Alvear.

Boleta única y sistema de urnas

El proceso electoral se desarrollará con el sistema de Boleta Única.

En las delegaciones del interior provincial se dispondrán dos urnas: una para autoridades provinciales, y otra para las autoridades de cada delegación.

Podrán votar todos los profesionales matriculados que se encuentren en situación regular y figuren en el padrón actualizado.

Listas y cargos para renovar autoridades

A nivel provincial competirán dos listas, mientras que en cada delegación se presentan propuestas locales que reflejan el compromiso y la participación de los matriculados en todo el territorio.

Los cargos internos del Consejo Directivo —Presidencia, Vicepresidencias, Secretaría, Prosecretaría, Tesorería, Protesorería y Vocalías— serán definidos posteriormente en la sesión interna del organismo, una vez finalizado el proceso electoral.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar