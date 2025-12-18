El accidente aéreo que trae los peores recuerdos y es estremecedor

Incluso, el cuerpo de bomberos sostuvo que “al momento del suceso, el aeropuerto tenía la categoría 520 para la extinción de incendios, con una autobomba de 6.000 litros de agua, 725 litros de espuma y 180 kg de polvo químico seco”.

Asimismo, revelaron que los mencionados dispositivos se encontraban “operativos y dos camiones autobomba con carga completa”, aunque en el área destinada al Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios se encontraban “aeronaves en desuso que obstaculizaron el tránsito rápido de los camiones de bomberos”.

accidente-avion

Sobre el accidente, se constató que el 28 de octubre de 2024, la Policía Federal Argentina (PFA) notificó mediante comunicación oficial a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) sobre la presencia de estas aeronaves que dificultan el rápido accionar de la dotación de bomberos.

El 18 de diciembre de 2024, la aeronave con matrícula LV-GOK realizó dos vuelos. En el primero, despegó del Aeropuerto Internacional de San Fernando con destino al Aeropuerto Internacional Laguna del Sauce para trasladar pasajeros. En el segundo vuelo, retornó al Aeropuerto Internacional de San Fernando únicamente con la tripulación de vuelo a bordo.

Video: el accidente del avión