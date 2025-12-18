Ya pasaron 68 días desde que los jubilados desaparecidos Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder fueron vistos por última vez en Comodoro Rivadavia, Chubut. La pareja había iniciado hacía muy poco una relación, emprendieron un viaje y nadie supo más nada de ellos.
Jubilados desaparecidos en Chubut: "Nos permite a nosotros seguir con la esperanza", la acción alentadora para las familias
Cuando ya transcurrieron 68 días sin saber nada de los jubilados desaparecidos en Chubut, estas son las últimas novedades del caso
Los familiares de los jubilados desaparecidos siguen atentos a diario las novedades que el Ministerio de Seguridad aporta.
La última acción del organismo dependiente del Gobierno nacional fue ofrecer una jugosa recompensa para quien aporte datos sobre los jubilados desaparecidos, que ayuden a esclarecer el caso, que se investiga desde el 11 de octubre, día en que “se los tragó la tierra”.
Entre todos los familiares de los jubilados desaparecidos, Laura Kreder, hija de Alberto Pedro Kreder, celebró la decisión del Ministerio de Seguridad de Chubut hace unos días y mantiene intacta su esperanza.
Tras la medida del Ministerio de Seguridad de Chubut, Laura Kreder celebró la medida: “Es una esperanza más, una luz en tanta oscuridad”.
Además agregó: “Es una esperanza de que alguien pueda aportar algún dato y tal vez viéndose motivado por el dinero que se da pueda acercarse y aportar algo que nos permita tener una pista”.
Laura Kreder insistió en que la recompensa “motive a alguien que haya visto algo y todavía no se animó a hablar para aportar una pista, un dato, algo que nos abra una puerta”.
La hija de Alberto Pedro Kreder teme que la noticia de los jubilados desaparecidos para poco a poco al olvido: “Al principio se hablaba en todos lados. Parece muy frío, pero realmente es importante porque es lo que nos permite a nosotros seguir con la esperanza viva de que esto sigue, que la gente sigue buscando, que sigue siendo un tema importante, porque si no, no nos queda otra cosa que la resignación”.
Jubilados desaparecidos en Chubut: cronología de los hechos
Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, jubilados desaparecidos, habían iniciado una relación hacía pocas semanas y aquel fin de semana decidieron emprender un viaje romántico, pero algo salió de una manera inesperada. El 11 de octubre salieron del domicilio del jubilado, en la calle 1° de mayo, en el barrio Ciudadela de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a bordo de una camioneta Toyota Hilux, con cúpula color champagne, con destino a la localidad de Camarones, provincia de Chubut.
Sin embargo, la última conexión móvil de ambos teléfonos ocurrió ese mismo día, aproximadamente a las 09:53, momento desde el que se desconocen los paraderos.
Durante estos 68 días se llevaron a cabo operativos, pero la única pista firme es la camioneta de Kreder, la cual se halló días después en la zona conocida como “Zanjon de Visser”.
Para los investigadores hay tres teorías:
- Desaparecieron por voluntad propia.
- Padecieron un evento accidental.
- Fueron víctimas de un hecho delictivo, con posible homicidio.