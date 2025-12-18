Jubilaciones: el cambio clave de ANSES desde el 1 de enero de 2026

Este cambio solamente afecta el cálculo del primer pago de las jubilaciones, mientras que el resto se abona de manera normal. Esto se debe a que se modifica la actualización de lso salarios históricos, que es fundamental en la fórmula que determina el monto inicial.

Desde ANSES explicaron que este cambio hará que las remuneraciones históricas pasarán a recalcularse trimestralmente, siguiendo indicadores oficiales que reflejan de forma más precisa la evolución del ingreso real.

En ese sentido, la nueva fórmula de ANSES se realizará sobre la base de un índice unificado entre el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que se encarga de medir la evolución de los salarios formales registrados y el Índice de Movilidad Previsional, que se encarga de definir los aumentos para jubilados.

anses, jubilados

ANSES: ya se conoce las fechas de pago a jubilados en enero

Asimismo, desde ANSES ya anunciaron cuáles serás las fechas de pago de las jubilaciones en enero. Estas serán:

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 9 de enero de 2026.

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 12 de enero de 2026.

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 13 de enero de 2026.

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 14 de enero de 2026.

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 15 de enero de 2026.

Fechas de pago de Jubilados que cobran la mínima