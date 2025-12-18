ANSES reveló las fechas de pago de AUH en enero

ANSES está próximo a cerrar un 2025 con uno de los aumentos más altos de todo el año para el último cobro de cada uno de los beneficiarios. En este caso, los titulares de la Asignación Universal por hijo son los protagonistas de una de las mayores novedades para el inicio del 2026, y tiene que ver directamente con las fechas del calendario de pago.
Además de ya saber que en enero los titulares de la Asignación Universal por hijo cobrarán el aumento de ANSES más alto de los últimos 6 meses, el organismo adelantó la otra parte que los beneficiarios necesitaban. Se conoció el posible calendario de pago para este grupo en el primer mes del 2026, aunque falta la confirmación oficial.
ANSES: cuánto cobrará AUH en enero tras el aumento
ANSES expuso el nuevo porcentaje de aumento que tendrán jubilados, pensionados y asignaciones sociales (AUH, AUE y SUAF) en enero del 2026. La novedad más importante que surge a partir de esto, es que se trata del incremento más alto de los últimos 6 meses.
Se trata de un aumento del 2.47%, y surge a partir del anuncio del nuevo porcentaje de inflación del INDEC, en este caso, del mes de noviembre, del gobierno de Javier Milei. Hay que recordar que el incremento impacta en el mismo monto a jubilados, pensionados y asignaciones de ANSES.
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo, reciben sus haberes con incremento en enero del 2026, pero vendrá reforzado con el tan esperado bono de la Tarjeta Alimentar. Esta asistencia asciende en su monto de acuerdo a la cantidad de hijos que tiene el beneficiario.
Con el aumento, ANSES pasará a pagar un monto de $125.528 a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.
ANSES: este sería el calendario de pago de AUH en enero
Hasta el momento, ANSES tiene confirmada las fechas de pago de jubilados y pensionados para el primer mes del 2026. Los titulares de AUH, AUE y SUAF, en cambio, aún no tienen la confirmación pero recibieron el posible calendario que regirá sus acreditaciones.
Las fechas que ANSES elegiría para el pago de AUH en enero, son las siguientes:
- Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de enero de 2026.