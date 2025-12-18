ANSES reveló las fechas de pago de AUH en enero

Se trata de un aumento del 2.47%, y surge a partir del anuncio del nuevo porcentaje de inflación del INDEC, en este caso, del mes de noviembre, del gobierno de Javier Milei. Hay que recordar que el incremento impacta en el mismo monto a jubilados, pensionados y asignaciones de ANSES.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo, reciben sus haberes con incremento en enero del 2026, pero vendrá reforzado con el tan esperado bono de la Tarjeta Alimentar. Esta asistencia asciende en su monto de acuerdo a la cantidad de hijos que tiene el beneficiario.

Con el aumento, ANSES pasará a pagar un monto de $125.528 a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

ANSES: este sería el calendario de pago de AUH en enero

Hasta el momento, ANSES tiene confirmada las fechas de pago de jubilados y pensionados para el primer mes del 2026. Los titulares de AUH, AUE y SUAF, en cambio, aún no tienen la confirmación pero recibieron el posible calendario que regirá sus acreditaciones.

Las fechas que ANSES elegiría para el pago de AUH en enero, son las siguientes: