ANSES: este es el nuevo aumento para jubilados, pensionados y AUH enero

Se trata del aumento más alto de ANSES en los últimos 6 meses, siendo del 2.47% para enero. Previo a esto, puntualmente desde mayo del 2025, ya que desde entonces jamás se superó el 2.34%.

Jubilados, pensionados y asignaciones sociales, tales como AUH o SUAF, cobrarán el mismo porcentaje de aumento y comenzarán a cobrarlo con sus haberes de enero del 2026.

Con este aumento de ANSES, jubilados, pensionados y asignaciones sociales como AUH y SUAF cobrarán los siguientes montos en enero:

Jubilación mínima: $349.303,33 + bono de $70.000 = $419.303,33

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60 + bono de $70.000 = $349.443,60

Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $279.443,60 + bono de $70.000 = $314.523,04

AUH: $125.529,58

AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46

Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer tramo): $61.252

Asignación por hijo con discapacidad (SUAF): $199.433,02

Pensión para Madres de 7 Hijos: $349.303,33

ANSES: calendario de pago de enero confirmado para jubilados y pensionados

ANSES confirmó de manera exclusiva las fechas del mes de enero en el que comenzará a pagarle a jubilados y pensionados. Mientras tanto, el resto de los beneficiarios espera a inicios de año para poder conocer cuándo cobrarán ellos.

Las fechas elegidas por ANSES para jubilados y pensionados en enero, son las siguientes:

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 9 de enero de 2026.

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 12 de enero de 2026.

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 13 de enero de 2026.

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 14 de enero de 2026.

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 15 de enero de 2026.

Fechas de pago de Jubilados que cobran la mínima

Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de enero de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de enero de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de enero de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de enero de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de enero de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de enero de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de enero de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de enero de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de enero de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de enero de 2026.

