ANSES: este es el nuevo aumento para jubilados, pensionados y AUH enero

ANSES está afrontando los últimos días de diciembre, terminando de pagar un calendario de pago que debió ser acotado para llegar antes de las fiestas. Jubilados, pensionados y asignaciones sociales como AUH recibieron la noticia más esperada de cara al primer mes de todo el 2026: el porcentaje real de aumento.
Oficializaron el aumento más alto de los últimos 6 meses para los haberes de jubilados, pensionados y asignaciones sociales (AUH, AUE y SUAF) para el primer cobro de ANSES en el 2026. Además, los adultos mayores ya saben sus fechas de cobro para enero, y los demás están a la espera de la confirmación.
ANSES hizo oficial el nuevo aumento para jubilados, pensionados y asignaciones en enero
Tras la oficialización del porcentaje de inflación del INDEC correspondiente al mes de noviembre del gobierno de Javier Milei, ANSES anunció el nuevo aumento que otorgará en enero del 2026 a jubilados, pensionados y asignaciones sociales como AUH y SUAF.
Se trata del aumento más alto de ANSES en los últimos 6 meses, siendo del 2.47% para enero. Previo a esto, puntualmente desde mayo del 2025, ya que desde entonces jamás se superó el 2.34%.
Jubilados, pensionados y asignaciones sociales, tales como AUH o SUAF, cobrarán el mismo porcentaje de aumento y comenzarán a cobrarlo con sus haberes de enero del 2026.
Con este aumento de ANSES, jubilados, pensionados y asignaciones sociales como AUH y SUAF cobrarán los siguientes montos en enero:
Jubilación mínima: $349.303,33 + bono de $70.000 = $419.303,33
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60 + bono de $70.000 = $349.443,60
Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $279.443,60 + bono de $70.000 = $314.523,04
AUH: $125.529,58
AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46
Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer tramo): $61.252
Asignación por hijo con discapacidad (SUAF): $199.433,02
Pensión para Madres de 7 Hijos: $349.303,33
ANSES: calendario de pago de enero confirmado para jubilados y pensionados
ANSES confirmó de manera exclusiva las fechas del mes de enero en el que comenzará a pagarle a jubilados y pensionados. Mientras tanto, el resto de los beneficiarios espera a inicios de año para poder conocer cuándo cobrarán ellos.
Las fechas elegidas por ANSES para jubilados y pensionados en enero, son las siguientes:
Fechas de pago de Pensiones No Contributivas
- Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 9 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 12 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 13 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 14 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 15 de enero de 2026.
Fechas de pago de Jubilados que cobran la mínima
- Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 1, a partir del día 12 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 2, a partir del día 13 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 3, a partir del día 14 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 7, a partir del día 20 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 8, a partir del día 21 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de enero de 2026.
Fechas de pago de jubilados que cobran más que la mínima
- Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 26 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 27 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 28 de enero de 2026.
- Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 29 de enero de 2026.