ANSES reveló el nuevo aumento y confirmó el monto para AUH en enero del 2026

La Tarjeta Alimentar es un bono que utiliza ANSES para reforzar las mensualidades de los titulares de AUH y AUE exclusivamente, para permitir que estos puedan acceder a alimentos de la canasta básica. Es por eso mismo que lo que se les paga, está ligado directamente a la cantidad de hijos que tienen, contemplando a los niños de 3 meses hasta los 17 años inclusive.

Ya se anunció que la Tarjeta Alimentar no sufrirá ningún incremento tras la confirmación del nuevo aumento. Aún no está confirmado, pero ANSES mantendría el monto durante todo el 2026.

Los montos de la Tarjeta Alimentar para AUH serán los siguientes en enero del 2026:

Familias con 1 hijo o embarazo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

ANSES: cuánto cobrará AUH en enero tras el aumento

A fines de la semana pasada, ANSES conoció el nuevo porcentaje de aumento que tendrán jubilados, pensionados y asignaciones sociales en enero del 2026. Sin duda alguna, la novedad más importante, es que se trata del incremento más alto de los últimos 6 meses.

Se trata de un aumento del 2.47%, y surge a partir del anuncio del nuevo porcentaje de inflación del INDEC, en este caso, del mes de noviembre, del gobierno de Javier Milei. Hay que recordar que el incremento impacta en el mismo monto a jubilados, pensionados y asignaciones de ANSES.

Hay que recordar que desde mediados del 2023 que ANSES adoptó la metodología de otorgar el mismo porcentaje de aumento que la inflación anunciada por el INDEC.

Con el aumento, ANSES pasará a pagar un monto de $125.528 a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.