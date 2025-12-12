Ley de Tránsito: ¿qué pasa si choco y no tengo seguro?

No importa si circulabas en moto o en automotor al momento del accidente en el que no tenías cobertura de un seguro. A pesar de no contar con el servicio de una aseguradora, se pueden reclamar los daños de tu vehículo y las lesiones que puedan haberse producido, siempre y cuando el responsable del accidente sea el otro involucrado.

El hecho de no contar con seguro al momento del accidente no impide reclamar, salvo que seas el responsable del siniestro.

Entonces, si te chocan y no tenes una póliza vigente, seguí estos pasos:

Registrá datos del accidente: fotografiá el accidente desde varios ángulos y con diferentes planos. Anotá los datos del otro conductor, del vehículo y de su aseguradora.

En caso de haber testigos, pedile también sus datos.

Denuncia policial: si hay personas heridas realizá la denuncia policial del accidente.

Buscá asesoramiento legal: contactá a un abogado especializado para obtener orientación sobre las opciones de reclamo para tu caso.

De todas maneras es posible que debas pagar una multa por circular sin seguro.

Ley de Tránsito: choqué a otro vehículo y no tengo seguro

En el caso de chocar a otro auto, ser el responsable y no contar con la póliza obligatoria de seguros que exige la Ley de Tránsito la situación es muy compleja y las consecuencias pueden ser severas.

La otra parte involucrada podrá generar una demanda civil para cubrir los costos de los daños materiales como médicos (en caso de que haya personas lesionadas).

Antes de realizar cualquier pago deberás buscar asesoramiento legal.

No hay que olvidar que si llegan al lugar del accidente los agentes de tránsito podrían elaborar un acta de infracción por circular sin seguro.

Ley de Tránsito: me chocó otro vehículo y no tiene seguro

En este caso, donde el responsable del accidente es el otro implicado, quien no tiene seguro, deja una única puerta abierta para reclamar daños: la demanda civil, para lo que será necesario tener los datos de la persona y realizar una denuncia policial.

De manera informal, cuando solamente se trata de un daño menor (por ejemplo la rotura de un espejo) es posible que se llegue a un acuerdo en el mismo sitio del accidente si es que el responsable acepta hacerse cargo y de manera inmediata paga el costo aproximado de los daños. No es lo más aconsejable, pero puede ser la solución más rápida, aunque con el riesgo de recibir una cantidad de dinero inexacta del daño.