Cazó más de cien ciervos y lo condenaron a ver Bambi una vez por mes

bambi El condenado por caza ahora deberá ver Bambi mensualmente.

La caza de cientos de ciervos

La caza furtiva es un delito grave que amenaza la biodiversidad y el equilibrio ecológico. En Missouri, donde la caza regulada de ciervos es una actividad popular y controlada, las leyes protegen a la fauna silvestre para asegurar poblaciones sostenibles.

Sin embargo, casos como el de David Berry destacan cómo algunos individuos violan estas normas por ganancias personales, como vender cornamentas o simplemente por el placer de la caza ilegal.

Los hechos se remontan a finales de 2015, cuando una denuncia anónima alertó sobre actividades sospechosas. David Berry, junto con su padre, su hermano y otro familiar formaban parte de una red que operaba en varios estados y hasta en Canadá.

Embed - Bambi - ¡Pájaro! [1080P] Español

Los cazadores utilizaban focos para iluminar a los ciervos durante la noche, una técnica ilegal. Mataban principalmente machos con cornamentas grandes y abandonaban los cuerpos en el campo, un desperdicio que indignó a las autoridades.

La investigación por la caza furtiva duró casi 9 meses. Implicó vigilancia encubierta, análisis de evidencia y cooperación interestatal.

David Berry se declaró culpable de múltiples delitos contra la vida silvestre el 11 de octubre de 2018. El 6 de diciembre de ese año, un juez lo sentenció a un año en la cárcel por la caza furtiva de cientos de ciervos. Pero lo que hizo famosa la sentencia fue la orden de ver el clásico de Disney Bambi mensualmente, comenzando antes del 23 de diciembre de 2018.