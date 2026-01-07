La polémica oferta de trabajo de un supermercado: $400.000 de sueldo por mes y 12 horas por día

Cumpliendo con un horario de 12 horas por día (de 9 a 21), y con una hora de almuerzo, el salario básico parte de los $407.000. A ese monto se le suma el presentismo ($20.000) más premios por objetivos de venta.

Sin embargo, lo cierto es que el sueldo mensual que ofrece el supermercado queda a tan solo $66.000 del salario mínimo, aunque muy por debajo del convenio con el Centro de Empleados de Comercio.

oferta trabajo supermercado

Cómo es la evolución del salario mínimo

Desde noviembre del 2025 y hasta agosto de este año, el gobierno nacional definió los nuevos pisos salariales con aumentos escalonados.