Una verdadera polémica causó un supermercado que ofrece un trabajo que consiste en doce horas diarias de trabajo a cambio de un sueldo de $400.000, aunque con comisiones, sostuvieron desde la empresa.
La polémica oferta de trabajo de un supermercado: $400.000 de sueldo por mes y 12 horas por día
La oferta de trabajo en cuestión trata de la cadena de supermercados Día. La misma generó debate en las redes debido a la propuesta laboral que ofrecía al público.
Cómo es la oferta de trabajo del supermercado
En una publicación que se difundió mediante la red social X, el supermercado ofrece una vacante para en el área de fiambrerías dentro de los supermercados.
Cumpliendo con un horario de 12 horas por día (de 9 a 21), y con una hora de almuerzo, el salario básico parte de los $407.000. A ese monto se le suma el presentismo ($20.000) más premios por objetivos de venta.
Sin embargo, lo cierto es que el sueldo mensual que ofrece el supermercado queda a tan solo $66.000 del salario mínimo, aunque muy por debajo del convenio con el Centro de Empleados de Comercio.
Cómo es la evolución del salario mínimo
Desde noviembre del 2025 y hasta agosto de este año, el gobierno nacional definió los nuevos pisos salariales con aumentos escalonados.
- Noviembre 2025: $328.400 el mes y $1642 la hora.
- Diciembre 2025: $334.800 el mes y $1674 por hora.
- Enero 2026: $341.000 el mes y $1705 la hora
- Febrero 2026: $346.800 el mes y $1734 por hora.
- Marzo 2026: $352.400 el mes y $1762 la hora.
- Abril 2026: $357.800 el mes y $1789 la hora.
- Mayo 2026: $363.000 el mes y $1815 la hora.
- Junio 2026: $367.800 el mes y $1839 la hora.
- Julio 2026: $372.400 el mes y $1862 la hora.
- Agosto 2026: $376.600 el mes y $1883 la hora.