Encontraron un cadáver en una acequia en Guaymallén e investigan la muerte

Según la información oficial, el hecho ocurrió a las 22.30 cuando un llamado al 911 informó que había visto un cadáver flotando en la acequia en la intersección de calles Roca y Victoria. Segundos después, otra comunicación alertó sobre la misma situación pero ya sobre calle Victoria, algunos metros hacia el norte.

Personal policial se hizo presente en el lugar y efectivamente encontró un cadáver en el interior de la acequia, por lo que trasladaron la novedad a Policía Científica, Bomberos Cuartel Central y Fiscalía de Homicidios.