Encontraron un cadáver en una acequia en Guaymallén e investigan la muerte

Un hombre fue encontrado sin vida en las últimas horas del lunes en una acequia ubicada en Guaymallén. Las autoridades todavía no han podido determinar la causa de muerte de la víctima.
Según la información oficial, el hecho ocurrió a las 22.30 cuando un llamado al 911 informó que había visto un cadáver flotando en la acequia en la intersección de calles Roca y Victoria. Segundos después, otra comunicación alertó sobre la misma situación pero ya sobre calle Victoria, algunos metros hacia el norte.
Personal policial se hizo presente en el lugar y efectivamente encontró un cadáver en el interior de la acequia, por lo que trasladaron la novedad a Policía Científica, Bomberos Cuartel Central y Fiscalía de Homicidios.
El cuerpo fue retirado del lugar y hasta el momento no trascendió su identidad ni los motivos de su muerte.
Noticia en desarrollo. Ampliaremos.