En el mundo del cuidado personal, los remedios caseros suelen ganar terreno frente a los productos costosos. Recientemente, una mezcla ha captado la atención de influencers y expertos en belleza: combinar bicarbonato de sodio con acondicionador, la cual aporta grandes beneficios.
Mezclar bicarbonato con acondicionador: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
La principal razón por la que se recomienda esta mezcla de acondicionador con bicarbonato es su capacidad clarificante. A lo largo de los días, nuestro cabello acumula residuos de cremas de peinar, aceites, siliconas y la propia contaminación ambiental, y a veces el champú no es suficiente para eliminar esta capa.
Por qué se recomienda la mezcla de acondicionador y bicarbonato
Al unir al bicarbonato con el acondicionador, se crea un vehículo hidratante que actúa como amortiguador. Esta combinación permite que el grano fino del bicarbonato realice una exfoliación suave y una limpieza profunda, mientras que los agentes suavizantes del acondicionador protegen la integridad estructural del cabello.
Sin embargo, el secreto del éxito reside en no usar el bicarbonato de forma aislada. Debido a su pH altamente alcalino, aplicarlo solo podría abrir la cutícula de forma agresiva, provocando sequedad y rotura.
Para aplicar este tratamiento correctamente, los especialistas sugieren mezclar una cucharada de bicarbonato con dos de tu acondicionador habitual hasta obtener una pasta homogénea.
Esta preparación debe masajearse suavemente sobre el cabello húmedo, preferiblemente después del champú, dejando que actúe por un máximo de cinco minutos.
Cada cuánto tiempo realizar esta rutina de limpieza
A pesar de sus beneficios, es fundamental recordar que esta mezcla no debe sustituir tu rutina diaria. Los expertos advierten que su uso excesivo puede alterar el equilibrio del cuero cabelludo.
Lo ideal es realizar este ritual de limpieza profunda una vez al mes o cuando sientas el cabello especialmente saturado. Si tienes el pelo teñido, actúa con cautela, ya que la capacidad de arrastre de esta combinación podría deslavar el color más rápido de lo habitual.