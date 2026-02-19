Mezclar bicarbonato con acondicionador: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Sin embargo, el secreto del éxito reside en no usar el bicarbonato de forma aislada. Debido a su pH altamente alcalino, aplicarlo solo podría abrir la cutícula de forma agresiva, provocando sequedad y rotura.

Para aplicar este tratamiento correctamente, los especialistas sugieren mezclar una cucharada de bicarbonato con dos de tu acondicionador habitual hasta obtener una pasta homogénea.

mezcla, cabello Esta mezcla puede mejorar la apariencia de tu cabello.

Esta preparación debe masajearse suavemente sobre el cabello húmedo, preferiblemente después del champú, dejando que actúe por un máximo de cinco minutos.

Cada cuánto tiempo realizar esta rutina de limpieza

A pesar de sus beneficios, es fundamental recordar que esta mezcla no debe sustituir tu rutina diaria. Los expertos advierten que su uso excesivo puede alterar el equilibrio del cuero cabelludo.

Lo ideal es realizar este ritual de limpieza profunda una vez al mes o cuando sientas el cabello especialmente saturado. Si tienes el pelo teñido, actúa con cautela, ya que la capacidad de arrastre de esta combinación podría deslavar el color más rápido de lo habitual.