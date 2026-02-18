Con la llegada de febrero, los amantes de la jardinería comienzan a preparar sus terrenos para la explosión de vida que trae la primavera. Aunque existen cientos de productos químicos en el mercado, un ingrediente humilde y económico destaca por sobre los demás: el bicarbonato de sodio.
Por qué deberías colocar bicarbonato de sodio en el césped del jardín durante este mes
Para mantener en buen estado el césped del jardín, el bicarbonato de sodio puede ser un elemento altamente efectivo
Aplicar una pizca de bicarbonato en el césped de tu jardín durante estas semanas puede marcar la diferencia entre un prado amarillento y una alfombra verde vibrante.
Por qué colocar bicarbonato de sodio en el césped del jardín
La salud del césped depende directamente de la calidad del suelo. Muchas veces, debido a las lluvias de invierno o al uso de fertilizantes químicos, el sustrato se vuelve excesivamente ácido.
Un suelo ácido impide que las raíces absorban los nutrientes necesarios. El bicarbonato actúa como un regulador natural, neutralizando la acidez y creando el entorno alcalino ideal para que el jardín respire y crezca con fuerza.
La humedad de esta época del año suele atraer visitantes indeseados. El oídio y otras enfermedades fúngicas pueden devastar grandes extensiones de verde en pocos días. Al esparcir bicarbonato, alteras el nivel de pH de la superficie de las hojas, creando un escudo protector.
Además, este elemento casero es un excelente repelente natural para hormigas y babosas, manteniendo las plagas bajo control sin recurrir a tóxicos.
Si notas que entre tu césped están brotando malas hierbas, el bicarbonato puede ayudarte a eliminarlas de forma localizada. Al aplicarlo directamente sobre la maleza, esta se deshidrata y muere.
Cuidar tu jardín no tiene por qué ser costoso. Con un uso inteligente del bicarbonato, estarás garantizando un césped resistente, sano y listo para lucir su mejor versión.
Consejos para una aplicación segura
Para aprovechar los beneficios del bicarbonato en el jardín, es vital no excederse. Una aplicación excesiva puede acumular sales que, a largo plazo, dañarían las raíces.
La recomendación de los especialistas es disolver una cucharada pequeña por cada litro de agua y pulverizar la mezcla, o esparcir una "pizca" muy fina sobre las zonas que presenten mayor humedad o presencia de musgo.