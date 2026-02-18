Por qué deberías colocar bicarbonato de sodio en el césped del jardín durante este mes

Un suelo ácido impide que las raíces absorban los nutrientes necesarios. El bicarbonato actúa como un regulador natural, neutralizando la acidez y creando el entorno alcalino ideal para que el jardín respire y crezca con fuerza.

La humedad de esta época del año suele atraer visitantes indeseados. El oídio y otras enfermedades fúngicas pueden devastar grandes extensiones de verde en pocos días. Al esparcir bicarbonato, alteras el nivel de pH de la superficie de las hojas, creando un escudo protector.

bicarbonato, cesped

Además, este elemento casero es un excelente repelente natural para hormigas y babosas, manteniendo las plagas bajo control sin recurrir a tóxicos.

Si notas que entre tu césped están brotando malas hierbas, el bicarbonato puede ayudarte a eliminarlas de forma localizada. Al aplicarlo directamente sobre la maleza, esta se deshidrata y muere.

Cuidar tu jardín no tiene por qué ser costoso. Con un uso inteligente del bicarbonato, estarás garantizando un césped resistente, sano y listo para lucir su mejor versión.

Consejos para una aplicación segura

Para aprovechar los beneficios del bicarbonato en el jardín, es vital no excederse. Una aplicación excesiva puede acumular sales que, a largo plazo, dañarían las raíces.

La recomendación de los especialistas es disolver una cucharada pequeña por cada litro de agua y pulverizar la mezcla, o esparcir una "pizca" muy fina sobre las zonas que presenten mayor humedad o presencia de musgo.