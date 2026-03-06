Con un DIY de costura y algunos cierres: crea un top muy canchero y original

Con algunos cierres de colores y un DIY, puedes coser un top para salir, a medida y super original. Solo vas a necesitar varios cierres de ropa, los suficientes para rodear tu contorno desde las axilas, hilo, aguja y máquina de coser.

Para empezar con este DIY de costura en casa, selecciona la medida y los colores de cierres que vas a utilizar. Lo mejor es usar cierres de bolsos que ya vienen con un tope y no se van a abrir solos. Une los cierres de ropa con una costura recta o zig zag, tal como se muestra en el video. Para cerrar el cierre, simplemente debes abrir una de las piezas. Puedes usar este top solo o combinarlo con otra ropa, como una camisa blanca debajo o una blusa.

DIY: cómo coser un cierre en una prenda de ropa

Puedes coser y cambiar los cierres de la ropa en casa y con un poco de hilo. Para este DIY de costura en casa, vas a necesitar un cierre del tamaño que quieras coser, hilo del mismo color y aguja.

Simplemente debes colocar el derecho de la tela enfrentado al derecho del cierre; ajusta con alfileres. Enhebra la aguja con bastante hilo doble y realiza un nudo en la punta.

coser cierre Si se trata de un pantalón o bolso, puede ser un poco más complicado; debes despejar bien las dos mitades que deseas unir.

Comienza a realizar costura recta moviendo la aguja desde abajo hacia arriba, eligiendo el grosor de la costura que desees. Cuanto más fina, más firme. Cuando llegues al final, refuerza la costura y repite el proceso con el otro lado del cierre y la otra tela.

Cuando tengas ambas telas unidas a los derechos del cierre, voltea para que queden los derechos a la vista y refuerza la costura con un pespunte en costura recta. Así de fácil, con un DIY y sin gastar de más.