Con un DIY de costura y algunos cierres: crea un top muy canchero y original

Hoy te comparto un DIY de costura para confeccionar un top corto de salir, hecho con cierres de ropa. Los cierres o zípers no sirven únicamente para cerrar bolsos, pantalones y camperas.
Paso a paso: un DIY para confeccionar un top usando cierres
El cierre es una pieza de costura clave que se utiliza para coser todo tipo de ropa. El zipper fue perfeccionado por el ingeniero sueco Gideon Sundback, quien ideó el cierre moderno y práctico que hoy conseguimos en cualquier mercería.
Con algunos cierres de colores y un DIY, puedes coser un top para salir, a medida y super original. Solo vas a necesitar varios cierres de ropa, los suficientes para rodear tu contorno desde las axilas, hilo, aguja y máquina de coser.
- Para empezar con este DIY de costura en casa, selecciona la medida y los colores de cierres que vas a utilizar. Lo mejor es usar cierres de bolsos que ya vienen con un tope y no se van a abrir solos.
- Une los cierres de ropa con una costura recta o zig zag, tal como se muestra en el video.
- Para cerrar el cierre, simplemente debes abrir una de las piezas. Puedes usar este top solo o combinarlo con otra ropa, como una camisa blanca debajo o una blusa.
DIY: cómo coser un cierre en una prenda de ropa
Puedes coser y cambiar los cierres de la ropa en casa y con un poco de hilo. Para este DIY de costura en casa, vas a necesitar un cierre del tamaño que quieras coser, hilo del mismo color y aguja.
Simplemente debes colocar el derecho de la tela enfrentado al derecho del cierre; ajusta con alfileres. Enhebra la aguja con bastante hilo doble y realiza un nudo en la punta.
Comienza a realizar costura recta moviendo la aguja desde abajo hacia arriba, eligiendo el grosor de la costura que desees. Cuanto más fina, más firme. Cuando llegues al final, refuerza la costura y repite el proceso con el otro lado del cierre y la otra tela.
Cuando tengas ambas telas unidas a los derechos del cierre, voltea para que queden los derechos a la vista y refuerza la costura con un pespunte en costura recta. Así de fácil, con un DIY y sin gastar de más.