Se conoció cuál es la yerba más vendida de Argentina

En ese contexto, se conoció el ranking de las empresas y cooperativas yerbateras que más vendieron durante el 2025, y hubo novedades respecto a las marcas y empresas que ostentan los primeros puestos.

Este negocio volvió a mostrar en 2025 un escenario de fuerte competencia, pero con liderazgos cada vez más definidos.

Según el ranking anual elaborado por Plan B Misiones en base a datos de la industria y del propio INYM, que relevó los volúmenes comercializados en el mercado interno, el podio quedó nuevamente en manos de las grandes estructuras industriales, con una marcada concentración en las primeras posiciones.

Estas son las tres yerbas más consumidas del país

La cooperativa correntina Playadito se ubicó en el primer lugar con 56,7 millones de kilos vendidos durante el año pasado.

El dato no solo consolida su liderazgo sino que además marca un récord histórico de ventas para una marca en el mercado argentino.

En un contexto de consumo estable pero con mayor presión competitiva en góndola, la firma logró ampliar la distancia frente a su tradicional rival.

yerba2

En segundo lugar quedó Las Marías, con 49,05 millones de kilos comercializados. La compañía, que opera marcas históricas del sector como Taragüí, Unión, Mañanita o La Merced, mantuvo un volumen robusto aunque por debajo del desempeño de su competidora correntina. Las Marías había liderado el ranking en 2024.

Entre ambas explican cerca del 40% del total despachado en el país, sobre un mercado que rondó los 267 millones de kilos en 2025.

El dato confirma que el negocio yerbatero argentino sigue altamente concentrado en un puñado de jugadores con capacidad industrial, red de distribución nacional y fuerte presencia en cadenas de supermercados.

Completa el podio la cordobesa CBSé, que volvió a posicionarse entre las más vendidas del país apoyada en su histórica estrategia de diferenciación a través de yerbas compuestas y saborizadas.

Fuente: iprofesional.com