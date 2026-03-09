La forma en la que nos conectamos a la red está a punto de experimentar una transformación radical. Aunque el wifi ha sido el estándar global durante décadas, una nueva tecnología emerge con la promesa de romper todas las barreras de velocidad conocidas: el Li-Fi (Light Fidelity).
LiFi, la tecnología que promete superar al wifi tradicional con velocidades ultrarápidas
El principal atractivo de esta tecnología es, sin duda, su velocidad. Cómo funciona y por qué puede superar al wifi en el futuro
Esta innovación no utiliza ondas de radio, sino la luz visible para transmitir datos, alcanzando rendimientos que dejan atrás a cualquier conexión inalámbrica actual, como el wifi tradicional.
Qué es el Li-Fi y cómo funciona
A diferencia del internet tradicional que llega a nuestros dispositivos mediante radiofrecuencias, el Li-Fi utiliza bombillas LED que parpadean a una velocidad imperceptible para el ojo humano.
Este sistema de comunicación luminosa permite que la tecnología de transmisión sea mucho más eficiente y directa. Para que funcione, se requiere un emisor conectado al router y un receptor en el dispositivo móvil o computadora.
Al encender la luz, los datos viajan a través de los fotones, permitiendo una navegación con una latencia casi nula y una estabilidad sin precedentes en entornos saturados de señales. El principal atractivo de esta tecnología es, sin duda, su velocidad.
Mientras que el wifi actual suele tener límites prácticos en el hogar, el Li-Fi ha demostrado en laboratorios velocidades de hasta 224 Gbps.
A pesar de su potencial, el Li-Fi no busca eliminar al wifi de inmediato, sino complementarlo. El futuro de la tecnología ya no está en el aire, sino en la luz.
Ventajas del Li-Fi frente al wifi tradicional
- Seguridad máxima: a diferencia de las ondas de radio, la luz no atraviesa las paredes. Esto significa que tu red de internet es físicamente imposible de hackear desde el exterior de la habitación.
- Sin interferencias: el Li-Fi no sufre por la saturación de canales que afecta al wifi en edificios de departamentos o zonas de oficinas.
- Conectividad en zonas sensibles: es ideal para hospitales o aviones, donde las ondas electromagnéticas suelen causar problemas con equipos médicos o de navegación.