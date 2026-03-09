LiFi, la tecnología que promete superar al wifi tradicional con velocidades ultrarápidas

Este sistema de comunicación luminosa permite que la tecnología de transmisión sea mucho más eficiente y directa. Para que funcione, se requiere un emisor conectado al router y un receptor en el dispositivo móvil o computadora.

Al encender la luz, los datos viajan a través de los fotones, permitiendo una navegación con una latencia casi nula y una estabilidad sin precedentes en entornos saturados de señales. El principal atractivo de esta tecnología es, sin duda, su velocidad.

lifi, internet Por ahora, el Li-Fi busca complementar al wifi.

Mientras que el wifi actual suele tener límites prácticos en el hogar, el Li-Fi ha demostrado en laboratorios velocidades de hasta 224 Gbps.

A pesar de su potencial, el Li-Fi no busca eliminar al wifi de inmediato, sino complementarlo. El futuro de la tecnología ya no está en el aire, sino en la luz.

Ventajas del Li-Fi frente al wifi tradicional