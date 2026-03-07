El crecimiento de las energías renovables ha impulsado nuevas ideas para aprovechar espacios ya existentes en las ciudades y rutas. En ese sentido, en Estados Unidos surgieron proyectos que buscan transformar la infraestructura vial en una fuente de generación energética.
La propuesta plantea utilizar las extensas redes de carreteras y autopistas del país como superficies capaces de producir electricidad mediante paneles solares, integrando tecnología y transporte en un mismo sistema.
El plan de Estados Unidos para convertir sus rutas en gigantescas plantas solares
La iniciativa, impulsada por organismos como el U.S. Department of Transportation junto al U.S. Department of Energy, analiza el potencial de instalar paneles solares en bordes de rutas, medianas y otras áreas dentro del derecho de vía.
El objetivo es generar energía limpia sin ocupar nuevos terrenos, reducir emisiones y aprovechar miles de kilómetros de infraestructura ya construida. Estudios recientes sugieren que esta estrategia podría convertir a las rutas en verdaderas “plantas solares” distribuidas a lo largo de Estados Unidos.
Como piensan realizar este proyecto
El proyecto también avanza con herramientas tecnológicas para identificar dónde instalar paneles solares en las autopistas. Investigadores del Webber Energy Group y la iniciativa The Ray desarrollaron un sistema digital que analiza mapas de rutas y calcula qué salidas, taludes o intercambiadores tienen mayor potencial solar.
Este modelo muestra que muchos estados poseen más de 200 millas de autopistas con terrenos aptos para energía fotovoltaica. Además, la herramienta permite estimar cuánta electricidad podría generarse y qué ingresos obtendrían los estados al aprovechar esos espacios para producir energía limpia.
Si se aprovecharan esos espacios, podrían producir hasta 36 teravatios-hora de electricidad al año, suficiente para cargar unos 12 millones de vehículos eléctricos. El valor económico de esa energía podría alcanzar unos 4.000 millones de dólares anuales para los departamentos de transporte estatales.