La desastrosa jugada del "Messi" de Jordania que da la vuelta al mundo: la Selección argentina se relame

La desastrosa jugada del "Messi" de Jordania que da la vuelta al mundo

A los 32 minutos del primer tiempo del amistoso internacional entre Jordania y Suiza el conjunto asiático perdía por 1 a 0 cuando llegó el momento de una situación que está dando la vuelta al mundo.

El entrenador de Jordania, Jamal Sellami, les pidió a sus jugadores cautela: que no avanzaran para presionar la salida rival y que se mantuvieran replegados para recuperar la posesión ante una Suiza más adelantada en el campo de juego.

Sin embargo, Mousa Tamari, capitán del equipo, no estuvo de acuerdo con la indicación y les pidió a sus compañeros que lo acompañaran a presionar la salida del conjunto europeo. El resultado de la desobediencia fue un desastre.

Embed Mousa Tamari, capitán de Jordania, pide a sus compañeros que lo ayuden a presionar la salida de Suiza, no haciéndole caso a la estrategia de su DT de esperar.



Salen a presionar desarmados y en solo TRES PASES les hacen el 2-0.



Insólito momento. pic.twitter.com/kL81SgaxIt — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 1, 2026

Los jugadores acataron la orden del "Messi jordano" y fueron a presionar de manera totalmente desordenada, dejando enormes espacios a sus espaldas. Suiza aprovechó la situación de inmediato y, tras apenas tres pases, amplió la ventaja con un gol que sorprendió por la facilidad con la que resolvió la jugada, dejando en evidencia cómo una decisión táctica equivocada puede resultar peligrosamente contraproducente.

Finalmente, Jordania terminó cayendo 4 a 1, pero esa jugada marcó el desarrollo del partido.

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