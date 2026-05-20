River cae ante Bragantino en el Monumental

salas, river, monumental Maxi Salas sería titular en River.

A los 34 minutos del primer tiempo Alix Vinicius marcó de cabeza para el conjunto visitante -hubo una floja defensa de Paulo Díaz- tras el centro preciso de Isidro Pitta.

Posteriormente Facundo González desbordaba por la izquierda y Maxi Salas cabeceaba algo desviado.

La síntesis:

River: Franco Armani; Ulises Giménez; Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Ian Subiabre; Maximiliano Meza y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Bragantino: Cleiton; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Alix Vinicius, Juninho Capixaba; Eric Ramires, Gabriel Girotto, José Herrera, Lucas Barbosa, Henry Mosquera; Isidrio Pitta. DT: Vágner Mancini.

Estadio: Monumental

Árbitro: Gustavo Tejera (Uru)

VAR: Christian Ferreyra (Uru)