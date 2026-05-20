River cae ante Bragantino en el Monumental

River pierde 1 a 0 ante Bragantino de Brasil, este miércoles en el estadio Monumental, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana.
River recibe este miércoles a Bragantino de Brasil, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana, con el objetivo de asegurarse la clasificación a los octavos de final
River pierde 1 a 0 ante Bragantino de Brasil, este miércoles en el estadio Monumental, por la quinta fecha de la Copa Sudamericana.
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El gol del conjunto brasileño fue anotado por Alix Vinicius a los 34 minutos del primer tiempo.
A los 34 minutos del primer tiempo Alix Vinicius marcó de cabeza para el conjunto visitante -hubo una floja defensa de Paulo Díaz- tras el centro preciso de Isidro Pitta.
Posteriormente Facundo González desbordaba por la izquierda y Maxi Salas cabeceaba algo desviado.
River: Franco Armani; Ulises Giménez; Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Ian Subiabre; Maximiliano Meza y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.
Bragantino: Cleiton; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Alix Vinicius, Juninho Capixaba; Eric Ramires, Gabriel Girotto, José Herrera, Lucas Barbosa, Henry Mosquera; Isidrio Pitta. DT: Vágner Mancini.
Estadio: Monumental
Árbitro: Gustavo Tejera (Uru)
VAR: Christian Ferreyra (Uru)