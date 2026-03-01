Deportivo Maipú empata 2 a 2 con San Martín de Tucumán en el complemento

Deportivo Maipú juega este domingo ante San Martín de Tucumán en un encuentro correspondiente a la 3° fecha de la Zona B del torneo de Primera Nacional.
Por la 3ª fecha de la Primera Nacional, Deportivo Maipú visita a San Martín de Tucumán buscando encadenar dos triunfos
El cotejo se puede presenciar por la plataforma LPF Play y contará con el arbitraje de Álvaro Carrizo.
Deportivo Maipú se puso en ventaja a los 18 m del primer tiempo con una gol del defensor Lucas Faggioli. Antes de finalizar el primer período (45'), Mirko Bonfigli entró sólo por derecha y puso el 2 a 0. A los 53' Lautaro Ovando cabeceó tras un córner y descontó para el local. Nuevamente Ovando, a los 55', la empujó de pecho y clavó el 2 a 2.
Tras los silbidos recibidos al retirarse al camarín en el entretiempo, San Martín de Tucumán salió con todo en el complemento. Mucha preocupación causó la desventaja en casa para el Santo tucumano, y en el reinicio la solución llegó desde el banco, Ingresó Lautaro Ovando (por Borasi) y Kevon López (Briñone), y los locales salieron con otra dinámica, más vertiginosa.
GOL DE SAN MARTÍN (T). A los 2' (47) Ovando asistió a Pons, y este desde fuera del área remató fuerte y al ángulo. Gran respuesta de Galardi, que volando, la manoteó y sacó por línea de fondo.
GOL DE SAN MARTÍN (T). Los cambios realizados por el DT Andrés Yllana surtieron efecto. A los 55', Lautaro Ovando aprovechó que Galardi no pudo cortar el centro desde la izquierda de De la Reta, y llevándose la pelota por delante igualó el encuentro.
Pasados 20 minutos del reinicio, el Cruzado volvió a recuperar la pelota y a pasar al ataque con cautela, tocando y ralentizando el ritmo con que arrancó el rival el segundo período.
El Cruzado salió desde el inicio a buscar el triunfo y mantiene presión, recuperando y generando las primeras situaciones de gol en el arco local.
San Martín de Tucumán apostó a pelotazos veloces, y a los 8' Aron Agüero tuvo que cortar un peligroso avance cometiendo falta sobre Borasi y ganándose la tarjeta amarilla.
Pasados los 10' de juego, es el local quien se adueñó del control de la pelota. pero encontró a la defensa maipucina buen parada.
GOL DE MAIPÚ. A los 18' Lucas Faggioli sorprendió subiendo por la derecha, y tras recibir un pase profundo, le dio de volea desde un ángulo muy cerrado y la clavó al segundo palo, abriendo al marcador.
Diez minutos después el Santo tucumano tuvo una chance clara de igualar. Una buena triangulación deriva en la corrida por derecha, centro al área, y Briñone remató, pero se la alcanzaron a desviar al córner.
A los 35 minutos Alan Cisneros evitó el empate. Buena maniobra de Cisneros, que se acomodó y metió el derechazo, pero el "1" maipucino se arrojó a su derecha y la sacó al córner.
GOL DE MAIPÚ. Con el tiempo cumplido, le llegó un buen toque de Saccone a Mirko Bonfigli, tras recuperar la pelota en media cancha, y desde la derecha metió un "globo" sobre el arquero Darío Sand y dejó el marcador 2 a 0 antes de irse al descanso.