Deportivo Maipú empata 2 a 2 con San Martín de Tucumán en el complemento

futbol-primera nacional-san martin tucuma-deportivo maipu-marcelo eggel El capitán del Deportivo Maipú, Marcelo Eggel, fundamental en el mediocampo Cruzado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Porquettargasce/status/2028213066198909031&partner=&hide_thread=false "Lucas Fagioli"



Por el golazo del jugador de Deportivo Maipú para vencer momentáneamente 1 a 0 a San Martín de Tucumán. pic.twitter.com/FZTqksOn6d — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 1, 2026

El complemento

Tras los silbidos recibidos al retirarse al camarín en el entretiempo, San Martín de Tucumán salió con todo en el complemento. Mucha preocupación causó la desventaja en casa para el Santo tucumano, y en el reinicio la solución llegó desde el banco, Ingresó Lautaro Ovando (por Borasi) y Kevon López (Briñone), y los locales salieron con otra dinámica, más vertiginosa.

GOL DE SAN MARTÍN (T). A los 2' (47) Ovando asistió a Pons, y este desde fuera del área remató fuerte y al ángulo. Gran respuesta de Galardi, que volando, la manoteó y sacó por línea de fondo.

GOL DE SAN MARTÍN (T). Los cambios realizados por el DT Andrés Yllana surtieron efecto. A los 55', Lautaro Ovando aprovechó que Galardi no pudo cortar el centro desde la izquierda de De la Reta, y llevándose la pelota por delante igualó el encuentro.

Pasados 20 minutos del reinicio, el Cruzado volvió a recuperar la pelota y a pasar al ataque con cautela, tocando y ralentizando el ritmo con que arrancó el rival el segundo período.

El primer tiempo

El Cruzado salió desde el inicio a buscar el triunfo y mantiene presión, recuperando y generando las primeras situaciones de gol en el arco local.

futbol-primera nacional-san martin tucuman-deportivo maipu-amarilla-agüero Aron Agüero del Deportivo Maipú se ganó la tarjeta amarilla por falta al delantero local Benjamín Borasi.

San Martín de Tucumán apostó a pelotazos veloces, y a los 8' Aron Agüero tuvo que cortar un peligroso avance cometiendo falta sobre Borasi y ganándose la tarjeta amarilla.

Pasados los 10' de juego, es el local quien se adueñó del control de la pelota. pero encontró a la defensa maipucina buen parada.

GOL DE MAIPÚ. A los 18' Lucas Faggioli sorprendió subiendo por la derecha, y tras recibir un pase profundo, le dio de volea desde un ángulo muy cerrado y la clavó al segundo palo, abriendo al marcador.

Diez minutos después el Santo tucumano tuvo una chance clara de igualar. Una buena triangulación deriva en la corrida por derecha, centro al área, y Briñone remató, pero se la alcanzaron a desviar al córner.

futbol-primera nacional-san martin tucuman-deportivo maipu-01 (1) Deportivo Maipú y San Martín de Tucumán gravitaron en un tiempo cada uno en el encuentro jugado en el Jardín de la República.

A los 35 minutos Alan Cisneros evitó el empate. Buena maniobra de Cisneros, que se acomodó y metió el derechazo, pero el "1" maipucino se arrojó a su derecha y la sacó al córner.

GOL DE MAIPÚ. Con el tiempo cumplido, le llegó un buen toque de Saccone a Mirko Bonfigli, tras recuperar la pelota en media cancha, y desde la derecha metió un "globo" sobre el arquero Darío Sand y dejó el marcador 2 a 0 antes de irse al descanso.