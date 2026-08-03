Independiente Rivadavia quedó como el mejor equipo argentino en el top 10 sudamericano según las estadísticas

Independiente Rivadavia es el único equipo del oeste argentino que logró ganar un título de Primera al imponerse al Bicho por Copa Argentina; se quedó con el primer puesto del Grupo C con 16 puntos y de manera invicta, ya que ganó cinco partidos y consiguió un empate.

Por su parte, Argentinos Juniors también viene cosechando unidades clave y se ubica en el segundo escalón de la Tabla Anual con 38 puntos - puesto que comparte con Independiente Rivadavia-. El Bicho se convirtió en un rival muy difícil de superar, al tiempo que reafirma su prestigio como el Semillero del Mundo.

El tercer equipo argentino en integrar el top 10 es Boca Juniors. El Xeneize no logró coronarse en el torneo local ni en certámenes internacionales, y debió conformarse con disputar la Copa Sudamericana tras no clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero la acumulación de puntos le sirvió para quedar en el último lugar.

Tras quedarse sin Copa Libertadores, Boca irá por la Sudamericana.

El top 10 de Opta con Independiente Rivadavia