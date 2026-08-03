Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Hay 3 conjuntos nacionales

Independiente Rivadavia quedó como el mejor equipo argentino en el top 10 sudamericano según las estadísticas

En un ranking totalmente dominado por equipos brasileños, Independiente Rivadavia sacó chapa por Argentina

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Independiente Rivadavia fue elegido como el mejor equipo argentino.

Independiente Rivadavia fue elegido como el mejor equipo argentino.

Opta Sports reveló cuáles son los mejores 10 equipos de Sudamérica en un ranking que contó con cinco equipos brasileros, tres argentinos, un colombiano y un ecuatoriano. Independiente Rivadavia fue el que mejor puesto logró entre los conjuntos nacionales, aunque sorprendió la ausencia de cuatro de los cinco grandes.

Es que los otros equipos argentinos seleccionados fueron Argentinos Juniors y Boca Juniors, dejando fuera a River, Independiente, Racing y San Lorenzo.

Independiente Rivadavia es el único campeón del oeste del fútbol argentino.

Independiente Rivadavia es el único campeón del oeste del fútbol argentino.

Independiente Rivadavia entre los 10 mejores equipos de Sudamérica

La Lepra atraviesa una campaña histórica: lideró la Tabla Anual y mantiene un gran protagonismo en la Copa Libertadores, certamen en el que se medirá ante Fluminense el martes 11 de agosto en el Maracaná y el martes 18 en el Estadio Malvinas Argentinas en los octavos de final.

Independiente Rivadavia es el único equipo del oeste argentino que logró ganar un título de Primera al imponerse al Bicho por Copa Argentina; se quedó con el primer puesto del Grupo C con 16 puntos y de manera invicta, ya que ganó cinco partidos y consiguió un empate.

Por su parte, Argentinos Juniors también viene cosechando unidades clave y se ubica en el segundo escalón de la Tabla Anual con 38 puntos - puesto que comparte con Independiente Rivadavia-. El Bicho se convirtió en un rival muy difícil de superar, al tiempo que reafirma su prestigio como el Semillero del Mundo.

El tercer equipo argentino en integrar el top 10 es Boca Juniors. El Xeneize no logró coronarse en el torneo local ni en certámenes internacionales, y debió conformarse con disputar la Copa Sudamericana tras no clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero la acumulación de puntos le sirvió para quedar en el último lugar.

Tras quedarse sin Copa Libertadores, Boca irá por la Sudamericana.

Tras quedarse sin Copa Libertadores, Boca irá por la Sudamericana.

El top 10 de Opta con Independiente Rivadavia

  1. Flamengo (Brasil).
  2. Palmeiras (Brasil).
  3. Independiente Del Valle (Ecuador).
  4. Cruzeiro (Brasil).
  5. Fluminense (Brasil).
  6. Independiente Rivadavia (Argentina).
  7. Atlético Nacional (Colombia).
  8. Botafogo (Brasil).
  9. Argentinos Juniors (Argentina).
  10. Boca Juniors (Argentina).

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas