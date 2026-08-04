Cumplió el sueño postergado de toda la vida: "A este título docente nadie puede quitármelo"

Su historia con los estudios había empezado mucho antes. De joven solo había terminado la primaria. La vida tomó otros caminos, llegaron las responsabilidades, el matrimonio, las hijas y los años pasaron. Hasta que en 2013 decidió volver a empezar. Se anotó en un CENS para terminar la secundaria y la concluyó en 2015. Salió tan entusiasmada que enseguida quiso seguir una carrera universitaria, pero otra vez eligió esperar.

"Cuando mis hijas se reciban, empiezo yo", había dicho Sandra, y lo cumplió

Sus dos hijas estaban cursando sus propias carreras y la decisión de transformarse en docente fue familiar. "Cuando ellas se reciban, empiezo yo", acordaron. Así fue. Una de ellas se convirtió en abogada y la otra en docente de teatro y actriz. Las dos nunca dejaron de empujarla.

"Éramos personas grandes y le seguíamos insistiendo. Sabíamos que ella podía hacerlo", recuerda Andrea, una de sus hijas, convencida de que la historia de su mamá todavía tenía capítulos por escribir.

Junto a sus hijas, principales motores de una decisión que resultó un antes y un después en su vida.

Sandra cumplió su palabra. A fines de 2019 se inscribió en el profesorado y comenzó a cursar en 2020, justo cuando la pandemia modificó la vida de todos. Paradójicamente, aquella virtualidad que para muchos fue un obstáculo se convirtió en una oportunidad. La distancia entre Lavalle y Ciudad hacía muy difícil sostener la cursada presencial mientras trabajaba. Poder estudiar desde su casa durante los primeros años le permitió avanzar sin resignar materias.

Cuando las clases volvieron a ser presenciales, reorganizó toda su vida. Cambió horarios laborales para cursar por la mañana y seguir trabajando. La rutina era exigente, pero ya había aprendido que los sueños también requieren disciplina.

El cansancio, la distancia y una recompensa enorme: el título

"El cansancio se nota mucho y alguna que otra vez cruzó por mi cabeza la idea de abandonar. Pero siempre luché contra mí misma. Entendí que es normal cansarse, que es normal tener ganas de dejar, pero también que si uno se lo propone puede lograrlo", cuenta.

No fue solamente una carrera universitaria. También fue un proceso personal. Sandra habla de romper estructuras con las que creció, de dejar atrás limitaciones que arrastraba desde una crianza conservadora, de animarse a creer que todavía estaba a tiempo.

En ese camino hubo otro apoyo fundamental: la terapia psicológica. Después de su divorcio encontró allí un espacio para reconstruirse y fortalecer la confianza necesaria para seguir adelante cuando las fuerzas flaqueaban.

Sandra habla de romper estructuras con las que creció, de dejar atrás limitaciones que arrastraba desde una crianza conservadora, de animarse a creer que todavía estaba a tiempo.

"Ha sido un proceso de superación muy grande. No solo estudié una carrera. También fui cambiando por dentro", resume.

La situación económica tampoco jugó a favor. Con un sueldo ajustado y muchas necesidades, cada decisión implicaba renunciar a otra cosa. Pero nunca dudó dónde quería poner sus esfuerzos.

"Mi situación económica no es buena, pero tengo un título que nadie podrá quitarme"

"Mi situación económica no es buena. Muchas veces elegí dejar otras cosas de lado porque para mí esto era mucho más importante. Es lo que me llevo, lo que queda en mí. Y eso no me lo puede sacar nadie", dice con una mezcla de orgullo y alivio.

Cuando piensa en todo el recorrido, Sandra no imagina un podio ni una ceremonia. Se imagina abrazando a dos versiones de sí misma: la niña que alguna vez soñó sin saber cómo y la joven que debió guardar esos sueños en un cajón para hacerse cargo de la vida.

"A mi niña interior y a mi joven las abrazo fuerte y les digo gracias por darme la fuerza y el entusiasmo para seguir adelante. Les digo: lo logramos. Todas juntas lo logramos".

Quizá por eso su historia trasciende un diploma. Porque no habla solamente de una mujer que se recibió a los 58 años sino de todas las personas que alguna vez sintieron que el tren ya había pasado. Sandra demuestra que algunos sueños llegan más tarde, pero cuando finalmente llegan tienen el peso de toda una vida. Y entonces, como ella misma dice, nadie puede arrebatarlos.