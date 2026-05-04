Los podios de la Maratón Internacional de Mendoza donde todos fueron ganadores

El desafío tuvo cuatro distancias: 42 kilómetros, 21, 10 y 4; ahí participaron atletas de diferentes edades y con distintos objetivos personales.

MIM 2026 En la Maratón Internacional de Mendoza siempre hay lugar para el amor. Foto: Cristian Lozano/UNO

Ganadores de los 42 kilómetros de la Maratón Internacional de Mendoza

Masculino: Carlos Becerra: 02:22:27. Luis Gerardo Barra Soto: 02:31:05. Flavio Demichelis: 02:33.48.

Femenino: María Belén Alegre: 02:53:43. Constanza Del Puerto: 02:57:15. Ailén Funes: 02:59:25.



MIM 2026 Juan Emilio Medina se quedó con el primer puesto de los 21 kilómetros de la Maratón Internacional de Mendoza.

Ganadores de los 21 km de la Maratón Internacional de Mendoza

Masculino: Juan Emilio Medina: 01:08:54. Mariano García: 01:09:35. Darío Emanuel Sombra: 01:09:57.



Embed - Cristian Malgioglio acompañó a su equipo en la MIM 2026. Ex

Femenino: Adela Barrios: 1:21:12. Mónica Millaman: 01:23:20. Daiana, Olguín: 01:25:07.



MIM 2026 El consejo del público en la MIM.

Ganadores de los 10 km de la Maratón Internacional de Mendoza

Masculino: Juan Martín Fernández: 00:29:57. Saúl David Vega: 00:30:27. Daniel Delgado: 00.31.08.

Femenino: María Luz Rosat: 00:36:48. Virginia Martínez: 00:37:29. Johanna Soledad Falcon: 00:38:25.



MIM 2026 Brazos en alto para Maximiliano Chiodi, quien completó los 42 kilómetros de la MIM en 03:13:31.

Toda la clasificación de la MIM

Para conocer la clasificación completa de la Maratón Internacional de Mendoza puedes visitar el siguiente link dónde puedes conocer tu tiempo oficial a través de un filtro indicando tu nombre, apellido o el dorsal que utilizaste: clasificaciones de la MIM.