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Participaron más de 11 mil atletas

Los podios de la Maratón Internacional de Mendoza donde todos fueron ganadores

La Maratón Internacional de Mendoza fue el lugar donde todos ganan porque corren contra su propio cronómetro: conoce los podios a continuación

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Maratón Internacional de Mendoza fue un éxito total.

La Maratón Internacional de Mendoza fue un éxito total.

Foto: Cristian Lozano/UNO

La Maratón Internacional de Mendoza es parte del calendario de las competencias de larga distancia más importantes del mundo y en su edición número 26 la prueba atlética convocó a deportistas de más de 20 países quienes disfrutaron de las hermosas postales de nuestras calles .

Fueron más de 11 mil personas que hace meses se preparan para ser parte de una cita histórica y que hoy, bajo el sol y alrededor del vino que más nutre a las bodegas mundiales, lograron sentirse felices con un deporte donde todos podemos ser campeones.

Embed - Andrés Bariles y su equipo viajaron desde Córdoba para participar de la MIM 2026.

El desafío tuvo cuatro distancias: 42 kilómetros, 21, 10 y 4; ahí participaron atletas de diferentes edades y con distintos objetivos personales.

MIM 2026
En la Marat&oacute;n Internacional de Mendoza siempre hay lugar para el amor.

En la Maratón Internacional de Mendoza siempre hay lugar para el amor.

Ganadores de los 42 kilómetros de la Maratón Internacional de Mendoza

  • Masculino:
    1. Carlos Becerra: 02:22:27.
    2. Luis Gerardo Barra Soto: 02:31:05.
    3. Flavio Demichelis: 02:33.48.
  • Femenino:
    1. María Belén Alegre: 02:53:43.
    2. Constanza Del Puerto: 02:57:15.
    3. Ailén Funes: 02:59:25.
MIM 2026
Juan Emilio Medina se qued&oacute; con el primer puesto de los 21 kil&oacute;metros de la Marat&oacute;n Internacional de Mendoza.

Juan Emilio Medina se quedó con el primer puesto de los 21 kilómetros de la Maratón Internacional de Mendoza.

Ganadores de los 21 km de la Maratón Internacional de Mendoza

  • Masculino:
    1. Juan Emilio Medina: 01:08:54.
    2. Mariano García: 01:09:35.
    3. Darío Emanuel Sombra: 01:09:57.
Embed - Cristian Malgioglio acompañó a su equipo en la MIM 2026. Ex

  • Femenino:
    1. Adela Barrios: 1:21:12.
    2. Mónica Millaman: 01:23:20.
    3. Daiana, Olguín: 01:25:07.
MIM 2026
El consejo del p&uacute;blico en la MIM.

El consejo del público en la MIM.

Ganadores de los 10 km de la Maratón Internacional de Mendoza

  • Masculino:
    1. Juan Martín Fernández: 00:29:57.
    2. Saúl David Vega: 00:30:27.
    3. Daniel Delgado: 00.31.08.
  • Femenino:
    • María Luz Rosat: 00:36:48.
    • Virginia Martínez: 00:37:29.
    • Johanna Soledad Falcon: 00:38:25.
MIM 2026
Brazos en alto para Maximiliano Chiodi, quien complet&oacute; los 42 kil&oacute;metros de la MIM en 03:13:31.

Brazos en alto para Maximiliano Chiodi, quien completó los 42 kilómetros de la MIM en 03:13:31.

Toda la clasificación de la MIM

Para conocer la clasificación completa de la Maratón Internacional de Mendoza puedes visitar el siguiente link dónde puedes conocer tu tiempo oficial a través de un filtro indicando tu nombre, apellido o el dorsal que utilizaste: clasificaciones de la MIM.

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