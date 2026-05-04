Anuncio de festival de tango en Las Heras El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti anunció que en junio se hará un festival de tango en el departamento. Foto: Gentileza Municipalidad de Las Heras

A través del clip “Donde el tango se hace paisaje”, el municipio invita a descubrir el departamento desde una mirada distinta: el tango como lenguaje cultural y Las Heras como escenario natural.

La propuesta audiovisual, interpretada por Dámaris Aveiro y Carlos Chamorro, promueve una de las expresiones artísticas más representativas de la Argentina y fortalece el posicionamiento del departamento como destino turístico, cultural y patrimonial.

Embed - Las Heras, donde el tango se hace paisaje

Un festival de tango con visitas internacionales en Las Heras

El intendente Francisco Lo Presti destacó: “En Las Heras nuestra identidad se expresa en la gente, en la historia y en la diversidad de atractivos que tenemos para mostrar. Desde la majestuosidad de la montaña y la cercanía con el Aconcagua, hasta nuestros caminos, plazas, circuitos naturales, espacios urbanos y sitios de valor histórico. Somos una puerta de entrada privilegiada al turismo mendocino”.

La programación del festival de tango en Las Heras tendrá una destacada grilla artística encabezada por Pablo Ramos y Los Herederos del Compás. Además contará con la presencia de reconocidas parejas de tango, maestros de Italia y musicalizadores de Chile, Córdoba, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires.

También habrá clases de tango, capacitaciones para bailarines y milongas sociales, generando espacios de formación, encuentro y disfrute para toda la comunidad tanguera.

Anuncio de festival de tango en Las Heras La idea es difundir las bondades turísticas y patrimoniales de Las Heras a través del tango. Foto: Gentileza Municipalidad de Las Heras

El MendoEncuentro Tango permite mostrar la riqueza del departamento a través de una propuesta inmersiva donde la danza se convierte en una forma de recorrer, sentir y reconocer el territorio.

Cada actividad, presentación y encuentro se integra a un objetivo más amplio: poner en valor lo nuestro, fortalecer el orgullo local y compartir con visitantes de distintos lugares la identidad lasherina.

El tango como vínculo de promoción turística y cultural

En ese sentido, el jefe comunal señaló: “Esta nueva edición consolida al festival como una herramienta de promoción turística y desarrollo cultural. Nos permite proyectar a Las Heras más allá de sus límites y vincular nuestros atractivos naturales, históricos y urbanos con una expresión artística de alcance global como el tango”.

Durante 4 días, Las Heras será punto de encuentro para quienes viven el tango y también para quienes buscan propuestas turísticas con identidad, contacto con el paisaje y actividades culturales de calidad.

Anuncio de festival de tango en Las Heras El encuentro en Las Heras se hará en junio y recibirá visitas internacionales del tango. Foto: Gentileza Municipalidad de Las Heras

La llegada de bailarines, maestros y visitantes de distintas provincias y países refuerza el impacto cultural, turístico y económico del festival en el departamento.

Finalmente, el intendente Lo Presti sostuvo que con esta propuesta "reafirmamos el perfil de Las Heras como un destino que combina naturaleza, cultura, comunidad y tradición. Somos un territorio donde la montaña convive con la danza, donde el turismo se vive con identidad y donde el tango encuentra un paisaje propio”.