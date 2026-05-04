Las Heras, donde el tango se hace paisaje

Las Heras se prepara para recibir el 5° Festival Internacional MendoEncuentro Tango, que se desarrollará del 18 al 21 de junio en el Centro de Eventos Palatium, ubicado en el Circuito Turístico El Challao. El encuentro reunirá a artistas, maestros, bailarines y visitantes nacionales e internacionales en una experiencia que combina tango, paisaje e identidad lasherina.
El festival forma parte de la Ruta Internacional del Tango, una red integrada por 18 ciudades del mundo, y contará con una concurrencia estimada de más de 500 personas que llegarán desde otros países y desde distintas provincias argentinas.
Entre los visitantes internacionales se espera la participación de referentes y asistentes provenientes de Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Canadá y China.
A través del clip “Donde el tango se hace paisaje”, el municipio invita a descubrir el departamento desde una mirada distinta: el tango como lenguaje cultural y Las Heras como escenario natural.
La propuesta audiovisual, interpretada por Dámaris Aveiro y Carlos Chamorro, promueve una de las expresiones artísticas más representativas de la Argentina y fortalece el posicionamiento del departamento como destino turístico, cultural y patrimonial.
Un festival de tango con visitas internacionales en Las Heras
El intendente Francisco Lo Presti destacó: “En Las Heras nuestra identidad se expresa en la gente, en la historia y en la diversidad de atractivos que tenemos para mostrar. Desde la majestuosidad de la montaña y la cercanía con el Aconcagua, hasta nuestros caminos, plazas, circuitos naturales, espacios urbanos y sitios de valor histórico. Somos una puerta de entrada privilegiada al turismo mendocino”.
La programación del festival de tango en Las Heras tendrá una destacada grilla artística encabezada por Pablo Ramos y Los Herederos del Compás. Además contará con la presencia de reconocidas parejas de tango, maestros de Italia y musicalizadores de Chile, Córdoba, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires.
También habrá clases de tango, capacitaciones para bailarines y milongas sociales, generando espacios de formación, encuentro y disfrute para toda la comunidad tanguera.
El MendoEncuentro Tango permite mostrar la riqueza del departamento a través de una propuesta inmersiva donde la danza se convierte en una forma de recorrer, sentir y reconocer el territorio.
Cada actividad, presentación y encuentro se integra a un objetivo más amplio: poner en valor lo nuestro, fortalecer el orgullo local y compartir con visitantes de distintos lugares la identidad lasherina.
El tango como vínculo de promoción turística y cultural
En ese sentido, el jefe comunal señaló: “Esta nueva edición consolida al festival como una herramienta de promoción turística y desarrollo cultural. Nos permite proyectar a Las Heras más allá de sus límites y vincular nuestros atractivos naturales, históricos y urbanos con una expresión artística de alcance global como el tango”.
Durante 4 días, Las Heras será punto de encuentro para quienes viven el tango y también para quienes buscan propuestas turísticas con identidad, contacto con el paisaje y actividades culturales de calidad.
La llegada de bailarines, maestros y visitantes de distintas provincias y países refuerza el impacto cultural, turístico y económico del festival en el departamento.
Finalmente, el intendente Lo Presti sostuvo que con esta propuesta "reafirmamos el perfil de Las Heras como un destino que combina naturaleza, cultura, comunidad y tradición. Somos un territorio donde la montaña convive con la danza, donde el turismo se vive con identidad y donde el tango encuentra un paisaje propio”.