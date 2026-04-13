Esta obra refuerza la capacidad de paso en doble sentido en sectores clave, haciendo más fluido el movimiento entre el Mediterráneo y el Mar Rojo. La ampliación de su sección de doble vía pasa de aproximadamente 72 km a 82 km. Esta obra permite el paso de entre 6 y 8 barcos adicionales por día, lo que reduce significativamente los tiempos de espera y los cuellos de botella en zonas de alta congestión.

Canal de Suez (1)

La importancia de la esta ruta marítima

El Canal de Suez Suez Canal es una de las rutas más estratégicas del planeta Tierra. Por allí transita entre el 12% y 15% del comercio mundial, conectando Europa y Asia sin rodear África. También mueve cerca del 9% del petróleo global, lo que lo convierte en un punto clave para la energía y la economía.

Su importancia es tal que cualquier interrupción impacta precios, suministros y cadenas logísticas en todo el planeta Tierra. Con expansiones recientes de alrededor de 10 kilómetros, busca aumentar su capacidad y reducir congestiones. Es, en esencia, una ruta invisible que sostiene el ritmo del comercio global moderno.