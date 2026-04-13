La Selección argentina está en alerta: todos los lesionados que tiene antes del Mundial

La Selección argentina vive momentos complicados de cara al Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos, ya que hay jugadores importantes de la Albiceleste que se lesionaron y preocupan al entrenador Lionel Scaloni.
La Selección argentina está en alerta de cara al Mundial 2026. Hay jugadores importantes de la Albiceleste que se lesionaron y preocupan al DT albicelete, Lionel Scaloni
La Selección argentina vive momentos complicados de cara al Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos, ya que hay jugadores importantes de la Albiceleste que se lesionaron y preocupan al entrenador Lionel Scaloni.
El último "tocado" del conjunto nacional fue el defensor Cristian Cuti Romero, quien sufrió una lesión en el ligamento lateral de su pierna derecha en la derrota de Tottenham por 1-0 ante Sunderland y llegaría con lo justo a la Copa del Mundo.
El futbolista cordobés, quien es un baluarte en la Selección argentina y en el Tottenham, es el que más preocupa al cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Si bien lo positivo es que no tendrá que ser operado, lo cierto es que los plazos normales de recuperación rondan entre cinco y siete semanas, por lo que arribaría a la Copa del Mundo sin rodaje.
En tanto, el goleador de Inter de Italia Lautaro Martínez tiene problemas. El 18 de febrero se había desgarrado el sóleo de la pierna izquierda, volvió luego de 45 días con un doblete ante Roma, pero en ese mismo encuentro sufrió una leve distensión en la misma zona de su lesión.
Además en caso de no estar bien el Toro, el juvenil Joaquín Panichelli no podrá estar en el Mundial, ya que en la última fecha FIFA sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha.
Otro de los que se lesionó el fin de semana pasado fue el arquero Emiliano Dibu Martínez, quien sufrió una dolencia cuando realizaba el calentamiento previo al encuentro de Aston Villa a Nottingham Forest, que terminó 1-1. El guardavallas acusó una sobrecarga en el gemelo que lo dejó afuera del partido.
Sin embargo, el Dibu, que es tan importante en el equipo albiceleste, estaría sin problemas en la próxima Copa del Mundo.