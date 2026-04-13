La Selección argentina está en alerta: todos los lesionados que tiene antes del Mundial

Los otros lesionados de la Selección argentina

En tanto, el goleador de Inter de Italia Lautaro Martínez tiene problemas. El 18 de febrero se había desgarrado el sóleo de la pierna izquierda, volvió luego de 45 días con un doblete ante Roma, pero en ese mismo encuentro sufrió una leve distensión en la misma zona de su lesión.

futbol-dibu martinez-aston villa-nottingham forest-lesion Dibu Martínez es otro de los lesionados de la Selección argentina.

Además en caso de no estar bien el Toro, el juvenil Joaquín Panichelli no podrá estar en el Mundial, ya que en la última fecha FIFA sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha.

Otro de los que se lesionó el fin de semana pasado fue el arquero Emiliano Dibu Martínez, quien sufrió una dolencia cuando realizaba el calentamiento previo al encuentro de Aston Villa a Nottingham Forest, que terminó 1-1. El guardavallas acusó una sobrecarga en el gemelo que lo dejó afuera del partido.

Sin embargo, el Dibu, que es tan importante en el equipo albiceleste, estaría sin problemas en la próxima Copa del Mundo.