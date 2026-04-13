Una buena para Scaloni: volvió de su lesión y tiene chances de jugar el Mundial 2026

La inactividad de Lo Celso preocupaba debido a la cercanía de los compromisos internacionales y la necesidad de que el jugador recupere el ritmo de alta competencia antes del cierre de la temporada. Sin embargo, todo parece ser ahora una anécdota.

Lionel Scaloni Scaloni tiene hasta el 30 de mayo para entregar la lista definitiva de jugadores.

Lo Celso se había convertido en el socio ideal para la generación de juego y es uno de los futbolistas que mejor interpreta el ritmo del equipo.

El ex Rosario Central se perdió el Mundial de Qatar 2022 por una lesión de último momento, lo que convierte a este Mundial 2026 en una verdadera revancha personal, siempre y cuando Scaloni y compañía decidan tenerlo en cuenta.

El tiempo de Scaloni para presentar la lista

Lionel Scaloni tiene tiempo hasta el 30 de mayo de 2026 para entregar la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026. Previamente, deberá presentar una prelista (lista provisional) de hasta 55 futbolistas el 11 de mayo de 2026.

Distintos medios asegurar que la base de los 26 futbolistas que defenderán el Mundial conseguido en 2022 ya está lista, mientras que otros casos, como el de Lo Celso, deberán resolverse con el tiempo.