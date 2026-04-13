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Una buena para Scaloni: volvió de su lesión y tiene chances de jugar el Mundial 2026

Después de la inesperada lesión de Cuti Romero, Lionel Scaloni recibió una buena noticia con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Scaloni recibió una buena noticia a 60 días del Mundial 2026.

Scaloni recibió una buena noticia a 60 días del Mundial 2026.

El camino hacia el Mundial 2026 comienza a entrar en su etapa de definiciones y las noticias que llegan desde Europa traen alivio a Lionel Scaloni. Además de confirmar que la lesión de Cuti Romero no es de extrema gravedad, hay que tener en cuenta que un jugador importante volvió a las canchas.

Giovani Lo Celso, uno de los pilares futbolísticos para el cuerpo técnico de la Selección Argentina, volvió a sumar minutos tras una larga lesión y se mete de lleno en la pelea por un lugar en la cita máxima.

Lo Celso
Lo Celso regres&oacute; de una larga lesi&oacute;n y se ilusiona con estar en el Mundial.&nbsp;

Lo Celso regresó de una larga lesión y se ilusiona con estar en el Mundial.

Giovani Lo Celso regresó a jugar tras una larga lesión: ¿Se mete en el Mundial?

Después de casi 80 días de baja debido a una lesión miotendinosa sufrida a fines de enero, el volante zurdo reapareció con la camiseta del Real Betis. Su regreso se produjo en el encuentro ante el Celta de Vigo, donde ingresó en el segundo tiempo mostrando destellos de su calidad intacta.

La inactividad de Lo Celso preocupaba debido a la cercanía de los compromisos internacionales y la necesidad de que el jugador recupere el ritmo de alta competencia antes del cierre de la temporada. Sin embargo, todo parece ser ahora una anécdota.

Lionel Scaloni
Scaloni tiene hasta el 30 de mayo para entregar la lista definitiva de jugadores.&nbsp;

Scaloni tiene hasta el 30 de mayo para entregar la lista definitiva de jugadores.

Lo Celso se había convertido en el socio ideal para la generación de juego y es uno de los futbolistas que mejor interpreta el ritmo del equipo.

El ex Rosario Central se perdió el Mundial de Qatar 2022 por una lesión de último momento, lo que convierte a este Mundial 2026 en una verdadera revancha personal, siempre y cuando Scaloni y compañía decidan tenerlo en cuenta.

El tiempo de Scaloni para presentar la lista

Lionel Scaloni tiene tiempo hasta el 30 de mayo de 2026 para entregar la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026. Previamente, deberá presentar una prelista (lista provisional) de hasta 55 futbolistas el 11 de mayo de 2026.

Distintos medios asegurar que la base de los 26 futbolistas que defenderán el Mundial conseguido en 2022 ya está lista, mientras que otros casos, como el de Lo Celso, deberán resolverse con el tiempo.

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