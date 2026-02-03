No pudo estar en Qatar con la Selección argentina y una nueva lesión complica su camino al Mundial 2026

Desde Betis aclararon que no hay una fecha precisa para su regreso y que la evolución marcará los tiempos, aunque el panorama no resulta alentador.

Este escenario pone seriamente en duda su presencia en la Finalissima que la Selección argentina disputará ante España el próximo 27 de marzo en Qatar, partido que se jugará apenas meses antes del inicio de Mundial 2026 y que representa una prueba clave para el ciclo de Lionel Scaloni.

Giovani Lo Celso, ausente en Qatar 2022 y en duda para el Mundial 2026

La posible ausencia de Lo Celso no es un dato menor, ya que, el ex Rosario Central fue una pieza importante a lo largo del proceso de Scaloni, aunque su carrera con la Selección estuvo marcada por las lesiones.

De hecho, se perdió el Mundial de Qatar 2022 por un problema muscular, pero tuvo su revancha en la Copa América 2024, donde fue campeón y volvió a ser citado con regularidad durante 2025, aunque sin continuidad plena.

Con la presencia de Lo Celso en duda, Scaloni deberá comenzar a evaluar alternativas en el mediocampo, a la espera de que el mediocampista del Betis pueda acortar los plazos y volver a estar disponible.