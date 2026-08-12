En un giro político de alto impacto, Mauricio Macri reabrió los canales directos de comunicación con el núcleo duro del gobierno nacional. El ex presidente y titular del PRO reveló ante la mesa ejecutiva de su partido que mantuvo un diálogo con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Mauricio Macri contó que volvió a hablar con Karina Milei y reabrió un canal de negociación
El ex presidente confirmó el contacto con la secretaria general de la Presidencia y habilitó a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis a reunirse con el jefe de Gabinete, Diego Santilli
Tras esa conversación decidió dar el primer paso para intentar reconstruir la confianza entre ambas fuerzas de cara al futuro político y legislativo. La novedad fue transmitida por el propio Macri a través del grupo de mensajes que comparte con la conducción del PRO. En ese escrito, comunicó que instruyó a Cristian Ritondo (jefe del bloque de diputados nacionales) y a Fernando de Andreis (secretario general del partido y dirigente de su máxima confianza) a concurrir a una reunión en la Casa Rosada con autoridades del Poder Ejecutivo.
Por el lado del gobierno, la mesa de diálogo estará encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al asesor presidencial Eduardo Lule Menem y referentes de la conducción política libertaria.
"Escepticismo" y la necesidad de "agotar intentos"
Pese a habilitar la negociación, Macri acompañó la decisión con un mensaje que refleja las prevenciones que mantiene sobre la gestión de Javier Milei. Ante los dirigentes de la cúpula amarilla, admitió continuar "escéptico" sobre los alcances reales de un entendimiento duradero.
Sin embargo, fijó una postura clara para la estrategia del partido: reiteró que durante este año se debe "agotar todo intento de que a este gobierno le vaya bien" y trabajar para "blindar el cambio".
"Buscamos dar un primer paso de acercamiento e intentar construir un marco de confianza con la Casa Rosada", sintetizó el fundador del PRO en su mensaje a la conducción partidaria.
El acercamiento institucional se produce tras un período de distanciamiento entre el ex presidente y el entorno más cercano a Javier Milei -con quienes no mantenía encuentros presenciales desde fines del año pasado.
Un primer test pensando en el Congreso y 2027
El movimiento busca ordenar la interna del PRO, dividida entre los sectores que promueven una fusión o cooperación irrestricta con La Libertad Avanza y aquellos que reclaman preservar la autonomía e identidad partidaria para competir en las presidenciales de 2027.
Aunque en esta primera instancia los interlocutores aclararon que no se trata de la firma de una alianza electoral inmediata, la apertura de este canal de negociación marca un hito.
Para el gobierno, resulta indispensable garantizar el respaldo legislativo del bloque amarillo en el Congreso; mientras que para el PRO, redefinir el esquema de alianzas en distritos clave como la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires resultará determinante para sus aspiraciones futuras.
En pocas palabras
- Mauricio Macri: el ex presidente confirmó un diálogo con Karina Milei.
- Negociación política: se reabrió un canal de diálogo entre el PRO y el gobierno nacional.
- Objetivo estratégico: buscarán alianzas estratégicas.