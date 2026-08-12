Mauricio Macri contó que volvió a hablar con Karina Milei y reabrió un canal de negociación

Fernando de Andreis y Cristian Ritondo fueron designados por Mauricio Macri para avanzar en las negociaciones del PRO con La Libertad Avanza. Foto: A24

"Escepticismo" y la necesidad de "agotar intentos"

Pese a habilitar la negociación, Macri acompañó la decisión con un mensaje que refleja las prevenciones que mantiene sobre la gestión de Javier Milei. Ante los dirigentes de la cúpula amarilla, admitió continuar "escéptico" sobre los alcances reales de un entendimiento duradero.

Sin embargo, fijó una postura clara para la estrategia del partido: reiteró que durante este año se debe "agotar todo intento de que a este gobierno le vaya bien" y trabajar para "blindar el cambio".

"Buscamos dar un primer paso de acercamiento e intentar construir un marco de confianza con la Casa Rosada", sintetizó el fundador del PRO en su mensaje a la conducción partidaria.

El acercamiento institucional se produce tras un período de distanciamiento entre el ex presidente y el entorno más cercano a Javier Milei -con quienes no mantenía encuentros presenciales desde fines del año pasado.

¿Habrá fusión PRO-La Libertad Avanza en el Congreso? Foto: archivo

Un primer test pensando en el Congreso y 2027

El movimiento busca ordenar la interna del PRO, dividida entre los sectores que promueven una fusión o cooperación irrestricta con La Libertad Avanza y aquellos que reclaman preservar la autonomía e identidad partidaria para competir en las presidenciales de 2027.

Aunque en esta primera instancia los interlocutores aclararon que no se trata de la firma de una alianza electoral inmediata, la apertura de este canal de negociación marca un hito.

Para el gobierno, resulta indispensable garantizar el respaldo legislativo del bloque amarillo en el Congreso; mientras que para el PRO, redefinir el esquema de alianzas en distritos clave como la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires resultará determinante para sus aspiraciones futuras.