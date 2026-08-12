El vocero presidencial Adrián Ravier desencadenó una catarata de reclamos, luego de que en conferencia de prensa admitiera que el gobierno de Javier Milei usaba fondos del Sistema Vial Integrado (Sisvial), que deberían ir a la construcción y mantenimiento de rutas nacionales, a sostener el "equilibrio fiscal".
Mema reveló que Milei ya giró $26.500 millones a la Dirección de Vialidad Provincial
El ministro de Gobierno aseguró que Vialidad Provincial recibió eso del impuesto a los combustibles. Lo que no se ejecuta es el presupuesto de Vialidad Nacional
En Mendoza Julio Cobos le pidió al fiscal de Estado investigar si hubo perjuicio para la Provincia, y la Justicia Federal le ordenó a Milei reconstruir 3 rutas nacionales de Santa Fe.
Mientras el fiscal Fernando Simón le da curso al pedido de Cobos, la consulta obligada era saber qué dinero envió la Nación a Mendoza para el mantenimiento de las rutas. Quien dio parte de esas respuestas fue el ministro de Gobierno, Natalio Mema. El funcionario de Cornejo aclaró que del impuesto a los combustibles, sólo el 6,24% se gira a las Vialidades provinciales. De ese porcentaje a Mendoza le corresponde por coparticipación un 4,3%.
Natalio Mema detalló la llegada de los fondos para Vialidad Provincial
"A esos fondos los estamos recibiendo religiosamente", aseguró el ministro en diálogo con Mañana es mejor de radio Nihuil, y apuntó que entre el 2024 y mediados del 2026 la Provincia recibió $26.439 millones.
A ese total se llega sumando los $5.831 millones que llegaron en el 2024, más $11.501 millones del 2025; y los $9.107 millones que recibió este año Vialidad Provincial.
Sin embargo admitió que los fondos que no están llegando "son los que van a la Dirección Nacional de Vialidad" que debería traducirse en obras viales.
"La plata que le corresponde a la Provincia ha llegado y la plata que corresponde a Vialidad Nacional es la que no se está ejecutando y nosotros estamos reclamando que se ejecute, sobre todo para terminar las obras y para el mantenimiento que es necesario", aseguró.
Y argumentó que a través de esos reclamos se consiguió que la Nación terminara la obra de la Variante Palmira y que avance -muy lentamente- la obra de los dos puentes de la Ruta 40 que se cayeron entre 2020 y 2021.
Cobos pidió definir si Milei cometió malversación de fondos
El ex diputado nacional Julio Cobos explicó que lo llevó a pedirle al fiscal de Estado, Fernando Simón, que investigue si el patrimonio del Estado mendocino sufrió un perjuicio con la falta de fondos de Javier Milei a Vialidad Nacional, para el arreglo de rutas nacionales.
Y si esa presunta decisión de destinar fondos del Sistema Vial Integrado (Sisvial) a sostener el equilibrio fiscal, no termina siendo una "malversación de fondos".
"Para mí es malversación de fondos. No soy abogado, pero he sido funcionario público y la provincia y varias más asumieron en una situación extraordinaria, no porque les quepa a las provincias, el mejoramiento de las rutas. Pero fue así porque supuestamente no estaban los fondos, pero resulta que la plata si estaba y la tienen en un banco", resumió Cobos que aún espera la respuesta del fiscal de Estado.
En pocas palabras
- Mema: el ministro de Gobierno afirmó que Vialidad Provincial recibió $26.500 millones del impuesto a los combustibles.
- Fondos nacionales: aclaró que el presupuesto de Vialidad Nacional es lo que no se está ejecutando y se reclama su envío.
- Pedido de Cobos: el ex diputado pidió al fiscal de Estado investigar si la falta de fondos a Vialidad Nacional configura malversación.