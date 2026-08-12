Mema reveló que Milei ya giró $26.500 millones a la Dirección de Vialidad Provincial

Natalio Mema aseguró que Vialidad Provincial ya recibió $26.500 millones de la gestión de Javier Milei.

Natalio Mema detalló la llegada de los fondos para Vialidad Provincial

"A esos fondos los estamos recibiendo religiosamente", aseguró el ministro en diálogo con Mañana es mejor de radio Nihuil, y apuntó que entre el 2024 y mediados del 2026 la Provincia recibió $26.439 millones.

A ese total se llega sumando los $5.831 millones que llegaron en el 2024, más $11.501 millones del 2025; y los $9.107 millones que recibió este año Vialidad Provincial.

Sin embargo admitió que los fondos que no están llegando "son los que van a la Dirección Nacional de Vialidad" que debería traducirse en obras viales.

"La plata que le corresponde a la Provincia ha llegado y la plata que corresponde a Vialidad Nacional es la que no se está ejecutando y nosotros estamos reclamando que se ejecute, sobre todo para terminar las obras y para el mantenimiento que es necesario", aseguró.

Y argumentó que a través de esos reclamos se consiguió que la Nación terminara la obra de la Variante Palmira y que avance -muy lentamente- la obra de los dos puentes de la Ruta 40 que se cayeron entre 2020 y 2021.

Cobos pidió definir si Milei cometió malversación de fondos

El ex diputado nacional Julio Cobos explicó que lo llevó a pedirle al fiscal de Estado, Fernando Simón, que investigue si el patrimonio del Estado mendocino sufrió un perjuicio con la falta de fondos de Javier Milei a Vialidad Nacional, para el arreglo de rutas nacionales.

Julio Cobos le pidió al fiscal de Estado, Fernando Simón, que investigue si Javier Milei incurrió en "malversación de fondos".

Y si esa presunta decisión de destinar fondos del Sistema Vial Integrado (Sisvial) a sostener el equilibrio fiscal, no termina siendo una "malversación de fondos".

"Para mí es malversación de fondos. No soy abogado, pero he sido funcionario público y la provincia y varias más asumieron en una situación extraordinaria, no porque les quepa a las provincias, el mejoramiento de las rutas. Pero fue así porque supuestamente no estaban los fondos, pero resulta que la plata si estaba y la tienen en un banco", resumió Cobos que aún espera la respuesta del fiscal de Estado.