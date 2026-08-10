Cada semana es un punto de inflexión para la gestión de Javier Milei

La senadora nacional mendocina del radicalismo, Mariana Juri, anunció que defenderá la continuidad de Mendoza en el régimen de Zona Fría. Foto: X de Mariana Juri

El costo de vida está afectando a la mayoría de las familias que han perdido poder adquisitivo. El nivel de endeudamiento y morosidad, a su vez, impacta en el consumo masivo aún deprimido. Según las cifras de CAME, el comercio minorista tuvo una caída de 3,8% interanual en julio y de 2,1% frente a junio. Los números han sido confrontados por Marcos Galperín, el titular de Mercado Libre, quien asegura que hubo un incremento en sus ventas de 38% el último trimestre. En realidad, lo que se está manifestando es una tendencia transaccional que crece en forma exponencial a través de los canales electrónicos de comercialización.

Hay que agregar que casi 40% de las personas está tomando créditos vía fintech por montos relativamente bajos para consumo inmediato y a tasas más elevadas que las del sistema bancario. Precisamente, en las altas esferas están evaluando un cambio fuerte en la política de encajes del Banco Central para que los bancos puedan salir a captar interesados en tomar préstamos personales, pero también para disponer líneas accesibles destinadas a las pymes.

La decisión de modificar la Carta Orgánica de la autoridad monetaria para otorgarle autonomía respecto del poder político podría anticiparse en los hechos, pero por ahora cualquier disposición estaría consensuada con el gabinete económico del presidente Javier Milei.

El titular del Banco Central, Santiago Bausili, dará una conferencia el viernes en Mendoza, en la sede de la Bolsa de Comercio, para hablar sobre el balance de gestión, perspectivas y desafíos económicos. En su exposición, la independencia de la entidad y el tema crediticio serán inevitables.