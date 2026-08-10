El jueves se dará a conocer el IPC de julio, un valor que marcará si el equipo económico puede estar más tranquilo luego de que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires mostrara una aceleración a 2,9%. La cotización de los bonos en pesos, el tipo de cambio y la tasa de interés también quedan expectantes de los datos.
Cada semana es un punto de inflexión para la gestión de Javier Milei
Son días complejos para el gobierno nacional. La estabilidad relativa en las variables macroeconómicas no se traduce al plano político
La estabilidad relativa en las variables macroeconómicas no se traduce al plano político. La semana pasada estuvo plagada de derrotas parlamentarias, por desacoples internos y por la negativa de los gobernadores aliados. La señal ha sido clara: los mandatarios están dispuestos a negociar pero no a obedecer a pie juntillas las instrucciones de La Libertad Avanza, menos las ocurrencias de Federico Sturzenegger.
Para lo que viene, ya están abroquelando voluntades con el propósito de balancear los subsidios energéticos para las provincias norteñas. Buscan compensar Zona Fría con un programa de Zona Cálida. A todo esto, los que quedan al margen del subsidio al gas van a ofrecer resistencia en el Senado con el fin de realizar cambios al proyecto aprobado en la Cámara de Diputados. La senadora mendocina Mariana Juri avisó que va a defender un proyecto que contemple la tarifa diferencial para los departamentos más fríos de Mendoza, no solo Malargüe que ha quedado fuera de discusión.
El costo de vida está afectando a la mayoría de las familias que han perdido poder adquisitivo. El nivel de endeudamiento y morosidad, a su vez, impacta en el consumo masivo aún deprimido. Según las cifras de CAME, el comercio minorista tuvo una caída de 3,8% interanual en julio y de 2,1% frente a junio. Los números han sido confrontados por Marcos Galperín, el titular de Mercado Libre, quien asegura que hubo un incremento en sus ventas de 38% el último trimestre. En realidad, lo que se está manifestando es una tendencia transaccional que crece en forma exponencial a través de los canales electrónicos de comercialización.
Hay que agregar que casi 40% de las personas está tomando créditos vía fintech por montos relativamente bajos para consumo inmediato y a tasas más elevadas que las del sistema bancario. Precisamente, en las altas esferas están evaluando un cambio fuerte en la política de encajes del Banco Central para que los bancos puedan salir a captar interesados en tomar préstamos personales, pero también para disponer líneas accesibles destinadas a las pymes.
La decisión de modificar la Carta Orgánica de la autoridad monetaria para otorgarle autonomía respecto del poder político podría anticiparse en los hechos, pero por ahora cualquier disposición estaría consensuada con el gabinete económico del presidente Javier Milei.
El titular del Banco Central, Santiago Bausili, dará una conferencia el viernes en Mendoza, en la sede de la Bolsa de Comercio, para hablar sobre el balance de gestión, perspectivas y desafíos económicos. En su exposición, la independencia de la entidad y el tema crediticio serán inevitables.
En pocas palabras
- Gestión de Javier Milei: enfrenta desafíos políticos a pesar de la estabilidad macroeconómica.
- Subsidios energéticos: buscan compensar Zona Fría con un programa de Zona Cálida.
- Costos y consumo: la pérdida de poder adquisitivo y el endeudamiento impactan en el consumo.