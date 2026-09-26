Diez años, ocho libros y veinte viajes: Miguel García Urbani lleva su periplo cultural al Teatro Independencia

El punto de partida será 2016, cuando presentó “Tangos y Falsas Promesas” junto a Vittorio Badaloni y Juan Moreno. Aquel proyecto, nacido alrededor de uno de sus libros, también abrió una ruta que llevó la cultura mendocina a Sevilla, Granada y Madrid, entre otras ciudades del viejo continente.

Después de la pandemia, en octubre de 2021, el intercambio con España continuó junto al cantautor mendocino Roberto Mercado. En este caso con presentaciones en el Festival Internacional Otoño Iberoamericano, en Huelva, con una gira que se extendió por un mes sobre decenas de escenarios uniendo el libro “Alto del Olvido”, de García Urbani, y el disco Menduzco, de Roberto Mercado.

Así, cada nuevo libro fue encontrando su propia forma de llegar al escenario. “Esquinas”, junto a Marcelo Sánchez; “Cuando nace un tanguista”, con música de Gustavo Micieli, la interpretación de Vittorio Badaloni y textos del escritor; “Plateado por la luna”, alrededor del encuentro entre Federico García Lorca y Carlos Gardel; “Fervor”, junto a Ramiro Alvino; y “Calle 52, historias y jazz”, con el universo gráfico de Luis Scafati y la participación de distintos músicos, fueron construyendo un particular cruce entre literatura y música.

Ese recorrido también se convirtió en una forma de llevar producciones mendocinas a otros territorios. Las giras incluyeron escenarios y espacios culturales de Andalucía, Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas, además de Italia. “Cada una de las propuestas está atada a un libro, a un proyecto estético, poético, al que se le ha sumado o complementado con música, con artes visuales, fotografía o cuestiones que tienen que ver con el cine”, explica.

En el Teatro Independencia, ese camino se condensará en una noche. Cada proyecto tendrá su propio espacio, con canciones y textos, mientras que el tramo final estará dedicado a una de las etapas más recientes del recorrido, la que García Urbani compartió con el músico Jerónimo Flores, uno de los impulsores de esta celebración.

Luis Scafati y Miguel García Urbani.

También estarán presentes Agustín Leal y su trío, además de otros músicos que fueron protagonistas de diferentes momentos de esta historia. A su vez, se proyectarán los trabajos fotográficos realizados por Carlos Cachilo Púrpura para los libros de Miguel.

Un eje central de la noche será la intervención del gran artista plástico mendocino Luis Scafati, ilustrador de varios de los libros de García Urbani, quién desarrollará su arte en vivo para que los asistentes puedan disfrutarlo en una pantalla mientras la música suena y los textos van fluyendo. García Urbani y Scafati comparten ahora un nuevo proyecto, el libro “Las mujeres y otros poemas”, que se publicará en Bogotá, Colombia, en noviembre de este año.

Un libro de 41 entrevistas

En medio del recorrido musical y literario habrá además una presentación especial: “Un reo meditabundo. Radio de autor”, un libro que reúne 41 entrevistas realizadas por García Urbani junto a Oscar Reina.

El trabajo, que será publicado por Libros de Ultramar -nueva editorial impulsada por el propio García Urbani-, recupera conversaciones con figuras centrales de la cultura argentina, entre ellas Mercedes Sosa, Leonardo Favio y Quino.

La presentación incluirá además la lectura de un cuento y una conversación sobre el proceso detrás de este trabajo de recuperación y memoria cultural.

Una década convertida en espectáculo

Para García Urbani, la posibilidad de llegar al escenario del Independencia fue la oportunidad para mirar hacia atrás y reunir, en una misma noche, las distintas estaciones de un recorrido que nació en torno a la literatura y terminó expandiéndose hacia múltiples lenguajes.

“Pensamos, dada esta oportunidad que teníamos de ocupar el Teatro Independencia, en hacer un repaso de estos diez años de laburo”, cuenta.

“El Viaje, todos a bordo” propone así volver sobre una década de creación y encuentros: desde aquel primer proyecto de 2016 hasta las producciones más recientes, pasando por libros, canciones, giras internacionales y escenarios compartidos.

Una noche para recorrer 10 años de cultura mendocina en movimiento y, como su propio nombre lo anticipa, volver a subir a bordo.

FICHA TÉCNICA