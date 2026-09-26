En el marco del lanzamiento de su nuevo disco, "Prometieron Volar", Benjamín Amadeo se prepara para desembarcar en la provincia. El concierto será el próximo sábado 3 de octubre a las 21:30 en el Teatro Mendoza (San Juan 1427), donde repasará sus nuevas canciones y los infaltables de su repertorio.
Benjamín Amadeo llega a Mendoza con "Prometieron Volar": "Hacer música sin restricciones es mi lugar de libertad"
El artista se prepara para reencontrarse con el público mendocino en el marco de la presentación de su nuevo trabajo discográfico. En una charla amable con UNO repasó sus métodos de composición, su rol como director audiovisual y el camino recorrido desde sus inicios hasta consolidar su faceta musical.
Benjamín Amadeo explicó que este show forma parte de la gira oficial de presentación de su nuevo álbum, "Prometieron Volar". Destacó que el público se encontrará con el repertorio completo del nuevo material -que tiene apenas tres semanas de haber sido editado-, fruto de unos siete meses de intenso trabajo y preproducción que comenzaron a principios de año. Además, aseguró que no faltarán los clásicos de sus trabajos anteriores que la gente siempre espera escuchar.
Al abordar la diversidad de estilos del disco "Prometieron Volar" el músico señaló que para él la música representa "un espacio de absoluta libertad". Remarcó que no le interesa encasillarse ni defender un género en particular, sino crear canciones que lo representen, que hablen de él y que disfrute interpretar con el paso del tiempo. Aunque reconoce que al principio una propuesta tan amplia puede dificultar la construcción de un público específico, valoró que hoy en día sus seguidores conectan "directamente con la esencia de mis canciones".
Cómo compone sus canciones
El cantautor reveló que compone de manera bastante libre y desordenada, aprovechando el momento en que surge una idea. Sin embargo, enfatizó que con los años aprendió a trabajar formalmente sobre esa chispa inicial, adoptando una modalidad de "taller" que implica reescribir, probar, equivocarse y dedicarle muchas horas de trabajo a las composiciones que considera valiosas.
Amadeo contó que la dirección de sus videoclips le resulta un proceso natural gracias a sus comienzos laborales como editor audiovisual. Explicó que esa experiencia le permite pensar los videos directamente desde el montaje, ahorrando recursos y facilitando la visualización de los planos. Para el artista, el contenido audiovisual funciona como una herramienta para reescribir la canción y resaltar determinados matices o frases que busca potenciar visualmente, aunque aclaró que también disfruta delegar la dirección en otros profesionales cuando los tiempos no se lo permiten.
Habiendo sido parte de producciones de gran magnitud como las de Cris Morena el artista recordó que cuando llegó a las grandes producciones televisivas ya contaba con una trayectoria previa en teatro, cine y televisión, lo que le permitió tomar esa experiencia como un paso más en su carrera y no como un punto de partida distorsionado. Destacó que haber construido su camino de manera gradual le dio la madurez necesaria para disfrutar el proceso. Finalmente, sostuvo que enfocar su energía en la música requirió aprender a decir que no a otros proyectos actorales para darle prioridad absoluta a su vocación musical.
FICHA TÉCNICA
- Show: Benjamín Amadeo presenta su disco "Prometieron Volar".
- Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).
- Entradas: EntradaWeb.
En pocas palabras
- Benjamín Amadeo: presenta su nuevo disco "Prometieron Volar" en Mendoza el sábado 3 de octubre.
- Libertad musical: el artista define su música como "un espacio de absoluta libertad", sin encasillarse en géneros.
- Trayectoria: amadeo combina su experiencia audiovisual con la composición y dirección de sus videoclips.