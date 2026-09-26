Benjamín Amadeo llega a Mendoza con "Prometieron Volar": "Hacer música sin restricciones es mi lugar de libertad"

Cómo compone sus canciones

El cantautor reveló que compone de manera bastante libre y desordenada, aprovechando el momento en que surge una idea. Sin embargo, enfatizó que con los años aprendió a trabajar formalmente sobre esa chispa inicial, adoptando una modalidad de "taller" que implica reescribir, probar, equivocarse y dedicarle muchas horas de trabajo a las composiciones que considera valiosas.

En diálogo con UNO, Benjamín Amadeo.

Amadeo contó que la dirección de sus videoclips le resulta un proceso natural gracias a sus comienzos laborales como editor audiovisual. Explicó que esa experiencia le permite pensar los videos directamente desde el montaje, ahorrando recursos y facilitando la visualización de los planos. Para el artista, el contenido audiovisual funciona como una herramienta para reescribir la canción y resaltar determinados matices o frases que busca potenciar visualmente, aunque aclaró que también disfruta delegar la dirección en otros profesionales cuando los tiempos no se lo permiten.

Habiendo sido parte de producciones de gran magnitud como las de Cris Morena el artista recordó que cuando llegó a las grandes producciones televisivas ya contaba con una trayectoria previa en teatro, cine y televisión, lo que le permitió tomar esa experiencia como un paso más en su carrera y no como un punto de partida distorsionado. Destacó que haber construido su camino de manera gradual le dio la madurez necesaria para disfrutar el proceso. Finalmente, sostuvo que enfocar su energía en la música requirió aprender a decir que no a otros proyectos actorales para darle prioridad absoluta a su vocación musical.

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FICHA TÉCNICA