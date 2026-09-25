El sábado 26 de septiembre a las 21 en Foxy Live Bar se presenta Cadena Perpetua. Será en el marco de su gira nacional "El Club de los Parecidos" para presentar "Disco Negro". Las entradas están disponibles en TicketUno.
Cadena Perpetua llega a Mendoza con "El Club de los Parecidos" y "Disco Negro"
La banda regresa a la provincia con una nueva etapa, una gira nacional y un nuevo álbum tras 16 años
Con 35 años de trayectoria, Cadena Perpetua es una de las bandas surgidas de la escena underground porteña de los años 90 que logró trascender generaciones, construir un público propio y llevar su música a los principales escenarios del país y también de Europa. Su recorrido discográfico incluye títulos como "Buscando salidas", "Largas noches", "Malas Costumbres", "Plaga y Armas" y "Opio", entre otros.
Después de 16 años, la banda vuelve a editar un álbum de estudio. “Disco Negro” reúne 11 canciones que fueron esperando su momento y que, según la propia banda, representan especialmente esta etapa de Cadena Perpetua. El lanzamiento se realizó por fuera de las plataformas habituales de audio y está disponible a través de la app de El Club de los Parecidos, además de sus ediciones físicas en CD, casete y vinilo.
"El Club de los Parecidos" representa una nueva etapa para la banda: un espacio que nace alrededor del nuevo disco y la gira 2026, pero que también propone un lugar de encuentro para quienes comparten una mirada sobre estos tiempos marcada por la incertidumbre y el desconcierto. La aplicación permite acceder a las nuevas canciones, material audiovisual inédito, beneficios y contenidos exclusivos.
Con Hernán Valente en guitarra y voz, Eduardo Graziadei en bajo y coros, Chino Biscotti en batería y Sam en guitarra, Cadena Perpetua continúa su recorrido con una nueva gira nacional que tendrá su escala mendocina en el Foxy.
FICHA TÉCNICA
- Show: Cadena Perpetua.
- Lugar: Foxy Live Bar (San Martín 2289, Ciudad).
- Hora: 21.
- Entradas: en TicketUno.
En pocas palabras
- Cadena Perpetua: la banda regresa a Mendoza con su gira nacional "El Club de los Parecidos".
- Nuevo Álbum: lanzan "Disco Negro" después de 16 años, disponible en una app y formatos físicos.
- Presentación: show el 26 de septiembre en Foxy Live Bar, entradas en TicketUno.