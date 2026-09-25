Cadena Perpetua llega a Mendoza con "El Club de los Parecidos" y "Disco Negro"

Con 35 años de trayectoria, Cadena Perpetua es una de las bandas surgidas de la escena underground porteña de los años 90 que logró trascender generaciones, construir un público propio y llevar su música a los principales escenarios del país y también de Europa. Su recorrido discográfico incluye títulos como "Buscando salidas", "Largas noches", "Malas Costumbres", "Plaga y Armas" y "Opio", entre otros.

Cadena Perpetua.

Después de 16 años, la banda vuelve a editar un álbum de estudio. “Disco Negro” reúne 11 canciones que fueron esperando su momento y que, según la propia banda, representan especialmente esta etapa de Cadena Perpetua. El lanzamiento se realizó por fuera de las plataformas habituales de audio y está disponible a través de la app de El Club de los Parecidos, además de sus ediciones físicas en CD, casete y vinilo.