Camionero llega a Mendoza el viernes 25 de septiembre con su gira “Pruebas de Contacto ’26”, en una fecha que encuentra a la banda atravesando uno de los momentos más importantes de su carrera. El show será a las 21 en Foxy Live Bar (Av. San Martín 2289, Cudad), con entradas disponibles en Entradaweb. Como banda invitada están los mendocinos de "La Pandilla de la Muerte".
Camionero sigue en ruta y llega a Mendoza con su gira "Pruebas de contacto 26"
Una de las bandas emergentes del rock argentino de mayor crecimiento llega a la provincia con una gira que ya pasó por grandes escenarios y varios shows agotados.
El dúo integrado por Joan Manuel Pardo (guitarra, voz y composición) y Santiago Luis (batería, voz y composición) viene de un 2026 marcado por grandes escenarios, shows agotados y una gira nacional que lleva su música por distintos puntos del país.
La temporada comenzó con su participación en Cosquín Rock Uruguay y continuó con una presentación en Baradero Rock, mientras que la llegada de Pruebas de Contacto, su tercer álbum de estudio, tuvo como uno de sus grandes hitos dos funciones agotadas en el Teatro Flores en Capital Federal. A esto se suman cuatro shows sold out en CC Matienzo y una agenda de ruta que sigue ampliando el territorio de la banda.
Pruebas de Contacto
El nuevo disco está compuesto por diez canciones grabadas en Estudio Coco, Romaphonic y Velozet, nuevamente bajo la producción de Dylan Lerner, quien trabajó junto a artistas como Louta, Wos, Juanse y Santiago Motorizado, entre otros. La masterización estuvo a cargo de Brian Lucey, reconocido por sus trabajos con Depeche Mode, The Black Keys, Arctic Monkeys y Liam Gallagher.
Desde la autogestión y con una identidad construida alrededor del rock, la ruta y el vínculo con su público, Camionero continúa desarrollando una propuesta que busca escapar de las etiquetas y sostener una conexión directa con quienes acompañan cada presentación.
Esa identidad también se expresa en El Acoplado, el colectivo que acompaña a la banda y reúne artistas, tatuadores, recicladoras textiles y otros proyectos, y en Rueda de Auxilio, su conjunto solidario. Una comunidad que forma parte de la experiencia Camionero y que convierte cada show en un punto de encuentro.
En pocas palabras
- Camionero llega a Mendoza: la banda se presentará el 25 de septiembre en Foxy Live Bar como parte de su gira "Pruebas de contacto 26".
- Momento cumbre de la banda: el dúo viene de agotar shows en Buenos Aires y de presentarse en grandes festivales como Cosquín Rock Uruguay y Baradero Rock.
- "Pruebas de Contacto": su tercer álbum de estudio cuenta con producción de Dylan Lerner y masterización de Brian Lucey.