Camionero sigue en ruta y llega a Mendoza con su gira "Pruebas de contacto 26"

Pruebas de Contacto

El nuevo disco está compuesto por diez canciones grabadas en Estudio Coco, Romaphonic y Velozet, nuevamente bajo la producción de Dylan Lerner, quien trabajó junto a artistas como Louta, Wos, Juanse y Santiago Motorizado, entre otros. La masterización estuvo a cargo de Brian Lucey, reconocido por sus trabajos con Depeche Mode, The Black Keys, Arctic Monkeys y Liam Gallagher.

Desde la autogestión y con una identidad construida alrededor del rock, la ruta y el vínculo con su público, Camionero continúa desarrollando una propuesta que busca escapar de las etiquetas y sostener una conexión directa con quienes acompañan cada presentación.

Esa identidad también se expresa en El Acoplado, el colectivo que acompaña a la banda y reúne artistas, tatuadores, recicladoras textiles y otros proyectos, y en Rueda de Auxilio, su conjunto solidario. Una comunidad que forma parte de la experiencia Camionero y que convierte cada show en un punto de encuentro.