Caracterizado por su humildad y gran carisma, el oriundo de Lota logra una conexión única con su público, y es capaz de cautivar a los espectadores por su categoría de artista, gracias a un completo mix de elementos que ha evolucionado durante los años. El chileno vuelve a Mendoza este 26 de septiembre en el Espacio Cultural Le Parc (ver ficha técnica). La cita es a las 20 y la entrada tiene un costo de $35.000. El humorista chileno regresa a Mendoza después de haber agotado entradas en mayo, cuando hizo su última presentación en nuestra provincia.
Sábado 26 de septiembre
Felipe Avello, el comediante más querido de Chile, vuelve a Mendoza
Con más de 20 años de trayectoria en el humor, Felipe Alejandro Avello Suazo ha forjado una carrera sumamente exitosa.
Con incursiones en Teatro, Radio, Música, Cine y Televisión, Avello logra desenvolverse en el escenario con un desplante y capacidad de improvisación que pocos tienen, y que logra llenar cualquier escenario en días, aún realizando más de 250 shows por año y alcanzando más de 3 millones de visualizaciones al mes en Youtube.
FICHA TÉCNICA
- Sábado 26 de Setiembre a las 20.
- Espacio Cultural Julio Le Parc Sala Armando Tejada Gómez (Mitre y Godoy Cruz).
- Entrada General: $35.000 (EntradaWeb).
En pocas palabras
- Felipe Avello: el querido comediante chileno regresa a Mendoza en mayo.
- Trayectoria y Carisma: con más de 20 años de carrera, Avello destaca por su humildad y carisma.
- Alcance Artístico: ha incursionado en teatro, radio, música, cine y televisión logrando éxito en diversas plataformas.
Resumen generado por Thinkindot AI