Inicio Espectáculos Fin de semana
Sábado 26 de septiembre

Felipe Avello, el comediante más querido de Chile, vuelve a Mendoza

Con más de 20 años de trayectoria en el humor, Felipe Alejandro Avello Suazo ha forjado una carrera sumamente exitosa.

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Felipe Avello.

Felipe Avello.

Caracterizado por su humildad y gran carisma, el oriundo de Lota logra una conexión única con su público, y es capaz de cautivar a los espectadores por su categoría de artista, gracias a un completo mix de elementos que ha evolucionado durante los años. El chileno vuelve a Mendoza este 26 de septiembre en el Espacio Cultural Le Parc (ver ficha técnica). La cita es a las 20 y la entrada tiene un costo de $35.000. El humorista chileno regresa a Mendoza después de haber agotado entradas en mayo, cuando hizo su última presentación en nuestra provincia.

Felipe Avello, el humorista chileno.

Felipe Avello, el humorista chileno.

Con incursiones en Teatro, Radio, Música, Cine y Televisión, Avello logra desenvolverse en el escenario con un desplante y capacidad de improvisación que pocos tienen, y que logra llenar cualquier escenario en días, aún realizando más de 250 shows por año y alcanzando más de 3 millones de visualizaciones al mes en Youtube.

FICHA TÉCNICA

En pocas palabras

  • Felipe Avello: el querido comediante chileno regresa a Mendoza en mayo.
  • Trayectoria y Carisma: con más de 20 años de carrera, Avello destaca por su humildad y carisma.
  • Alcance Artí­stico: ha incursionado en teatro, radio, música, cine y televisión logrando éxito en diversas plataformas.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar