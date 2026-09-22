Felipe Avello, el comediante más querido de Chile, vuelve a Mendoza

Caracterizado por su humildad y gran carisma, el oriundo de Lota logra una conexión única con su público, y es capaz de cautivar a los espectadores por su categoría de artista, gracias a un completo mix de elementos que ha evolucionado durante los años. El chileno vuelve a Mendoza este 26 de septiembre en el Espacio Cultural Le Parc (ver ficha técnica). La cita es a las 20 y la entrada tiene un costo de $35.000. El humorista chileno regresa a Mendoza después de haber agotado entradas en mayo, cuando hizo su última presentación en nuestra provincia.