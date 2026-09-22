El Buenos Aires Ballet llega a Mendoza con una deslumbrante "Gran Gala 2026"

Bajo la dirección general de Federico Fernández, la compañía interpretará destacados fragmentos de grandes clásicos internacionales junto a piezas de danza contemporánea creadas especialmente para la agrupación sobre la obra de Astor Piazzolla.

La compañía interpretará destacados fragmentos de grandes clásicos internacionales junto a piezas de danza contemporánea

La función llega con obras creadas especialmente para la compañía: