El Buenos Aires Ballet se presentará este sábado 26 de septiembre, a las 21, en el Teatro Mendoza, donde ofrecerá su espectáculo "Gran Gala de Ballet 2026". Con el objetivo de acercar la danza de máxima excelencia al público mendocino, la gala reunirá en un mismo escenario a primeras figuras de la danza argentina e integrantes del Ballet Estable del Teatro Colón.(San Juan 1427, Ciudad de Mendoza)
Sábado 26 de septiembre
El Buenos Aires Ballet llega a Mendoza con una deslumbrante "Gran Gala 2026"
La aclamada compañía dirigida por Federico Fernández, primer bailarín del Teatro Colón, regresa a la provincia tras agotar localidades en sus funciones anteriores
Bajo la dirección general de Federico Fernández, la compañía interpretará destacados fragmentos de grandes clásicos internacionales junto a piezas de danza contemporánea creadas especialmente para la agrupación sobre la obra de Astor Piazzolla.
La función llega con obras creadas especialmente para la compañía:
- El Lago de Los Cisnes.
- El Talismán.
- Cuerdas.
- La Esmeralda.
- Entretangos (Piazzolla).
FICHA TÉCNICA
- Espectáculo: Gran Gala de Ballet 2026
- Compañía: Buenos Aires Ballet
- Dirección General: Federico Fernández (Primer Bailarín del Teatro Colón)
- Elenco: Primeras figuras de la danza argentina e integrantes del Ballet del Teatro Colón
- Fecha y Hora: Sábado 26 de septiembre de 2026, a las 21.
- Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad de Mendoza).
- Venta de entradas: la plataforma EntradaWeb.
En pocas palabras
- Buenos Aires Ballet: Regresa a Mendoza este sábado 26 de septiembre con la "Gran Gala de Ballet 2026" en el Teatro Mendoza.
- Programa: La compañía presentará fragmentos de clásicos internacionales y piezas contemporáneas inspiradas en Astor Piazzolla.
- Entradas: Disponibles a través de la plataforma EntradaWeb.
Resumen generado por Thinkindot AI