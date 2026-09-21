Las Hermanas Abraham llegan al Teatro El Círculo con "Música tejida con el alma"

Las Hermanas Abraham desarrollan una propuesta musical de raíz folklórica que rescata las bases de nuestra identidad desde una mirada actual. Su historia con la música comenzó en la niñez, sostenida por una formación musical desde temprana edad. Con más de 25 años de trayectoria, las artistas han recorrido escenarios y festivales provinciales, nacionales y latinoamericanos compartiendo su repertorio con públicos de distintas generaciones, construyendo un proyecto en el que la música dialoga con arreglos cuidados, armonías vocales no convencionales y una interpretación cercana, sensible y profundamente personal.

En sus canciones, la familia, el vínculo que las une y la pasión por lo auténticamente propio atraviesan las letras y la identidad sonora del dúo. Este show no es solo un concierto: es un encuentro con nuestras raíces, con las historias que nos hicieron quienes somos y con la emoción de volver a sentirlas. La propuesta entrelaza un viaje por los grandes clásicos del folklore argentino y latinoamericano con composiciones originales nacidas desde el corazón, buscando generar un encuentro auténtico entre artistas y público donde se pongan en valor la cultura y las emociones compartidas.