Hay canciones que nacen de la tierra y viajan con el viento, atravesando el tiempo, la memoria y el alma. Bajo esa premisa, el sábado 26 de septiembre a las 21, Las Hermanas Abraham presentarán su espectáculo “Música tejida con el alma” en el Teatro El Círculo (ver ficha técnica). El concierto convoca a un público que valora la música de calidad, la cultura y las experiencias artísticas, en una velada que promete ser una invitación a ser parte de una propuesta única que une tradición, emoción y una puesta escénica contemporánea.
Las Hermanas Abraham llegan al Teatro El Círculo con "Música tejida con el alma"
El dúo mendocino invita a vivir una experiencia artística única que une el folklore argentino, los clásicos latinoamericanos y canciones propias. Una propuesta llena de tradición, emoción y lenguaje contemporáneo.
Las Hermanas Abraham desarrollan una propuesta musical de raíz folklórica que rescata las bases de nuestra identidad desde una mirada actual. Su historia con la música comenzó en la niñez, sostenida por una formación musical desde temprana edad. Con más de 25 años de trayectoria, las artistas han recorrido escenarios y festivales provinciales, nacionales y latinoamericanos compartiendo su repertorio con públicos de distintas generaciones, construyendo un proyecto en el que la música dialoga con arreglos cuidados, armonías vocales no convencionales y una interpretación cercana, sensible y profundamente personal.
En sus canciones, la familia, el vínculo que las une y la pasión por lo auténticamente propio atraviesan las letras y la identidad sonora del dúo. Este show no es solo un concierto: es un encuentro con nuestras raíces, con las historias que nos hicieron quienes somos y con la emoción de volver a sentirlas. La propuesta entrelaza un viaje por los grandes clásicos del folklore argentino y latinoamericano con composiciones originales nacidas desde el corazón, buscando generar un encuentro auténtico entre artistas y público donde se pongan en valor la cultura y las emociones compartidas.
Para esta ocasión especial, la presentación contará con una puesta en escena especialmente diseñada, integrando músicos, invitados, iluminación y una producción artística pensadas para ofrecer una experiencia inolvidable. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma digital y también podrán adquirirse de manera presencial en la boletería del teatro el mismo día de la función, en lo que promete ser una noche para recordar mucho después del último aplauso.
FICHA TÉCNICA
- Espectáculo: “Música tejida con el alma”-Las Hermanas Abraham.
- Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026.
- Hora: 21:00.
- Lugar: Teatro El Círculo (Andrade 510, segundo piso, Ciudad)
- Venta de entradas: Boletería Teatros Online (también disponibles en la boletería del teatro el día 26/09).
En pocas palabras
- Las Hermanas Abraham: Presentan su espectáculo "Música tejida con el alma" en el Teatro El Círculo el 26 de septiembre.
- Propuesta artística: Fusionan folklore argentino, clásicos latinoamericanos y canciones propias con arreglos contemporáneos.
- Experiencia cultural: El show promete un encuentro con las raíces, la emoción y una puesta en escena innovadora.