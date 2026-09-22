Verónica Cangemi dio cátedra de ópera a Mario Pergolini y lo sorprendió al cantar en vivo

Durante la entrevista con Mario Pergolini, la cantante lírica repasó los inicios de un itinerario musical que pareció engendrarse desde sus primeros años gracias a la guía de su madre, la legendaria maestra de ópera Fenicia Cangemi.

La bandita de rock de Verónica Cangemi

Sin embargo, durante la charla con Mario Pergolini la intérprete reveló un costado poco conocido y descontracturado de su adolescencia, cuando decidió formar una banda de rock llamada Anamá para no sentirse aislada de la movida juvenil mendocina de los años '80, en la misma época en que irrumpían en la escena nacional los mendocinos Los Enanitos Verdes.

Pese a esa incursión rebelde por el género rockero, Verónica Cangemi remarcó que la pasión por el repertorio lírico académico terminó imponiéndose de manera definitiva en su vocación.

A los 22 años, un logro fundamental terminó de sellar su destino profesional: tras resultar ganadora de un concurso nacional al que su mamá la obligó a presentarse, obtuvo una beca completa para viajar a Londres, plataforma que la llevó tiempo después a quedarse con el primer puesto en el prestigioso Concurso Internacional de Canto Francesc Viñas en España.

Ese galardón le abrió de par en par las puertas de las salas de ópera más exigentes del continente europeo, dando inicio a una brillante carrera lírica que hoy ya cumple 4 décadas de vigencia.

Clase magistral de ópera en vivo

En el programa de Pergolini Verónica Cangemi buscó desmitificar la idea de que la disciplina depende únicamente de un talento natural o de una gracia innata para dedicarse al canto lírico.

Ante la consulta de la modelo y conductora Nicole Neumann, la soprano le explicó que la voz funciona estrictamente como un instrumento más dentro de la partitura y que requiere un nivel de entrenamiento físico extremadamente riguroso.

Verónica Cangemi con el equipo de "Otro día perdido" de Mario Pergolini -Rada y Evelyn Botto- y la otra invitada del lunes, Nicole Neumann. Foto: Instagram

En ese sentido detalló que la formación académica en la ópera demanda al menos 8 años de estudio y exige rutinas diarias de ejercitación de entre 6 y 8 horas, enfocadas en el control del aire y el fortalecimiento de las cuerdas vocales que actúan como músculos en permanente trabajo.

Así como la soprano mendocina maravilló a Mario Pergolini, hace una semana había logrado lo mismo al participar en otro programa, "La peña de Morfi" por Telefe, donde conmovió a la audiencia cantando a dúo con el Chaqueño Palavecino.

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Lanzó la tercera edición del concurso Ópera Cangemi

En la actualidad, además de desempeñarse como directora del OperaStudio del Teatro Colón, Verónica Cangemi sostiene la firme convicción de que la ópera debe romper con los techos de cristal y las miradas elitistas.

Su propósito es lograr que el género salga de los recintos tradicionales para acercarse a la gente y conquistar el interés de las nuevas generaciones. Ese objetivo la impulsa a abrir caminos y democratizar la disciplina.

¿Cómo lo hace? Con el Concurso Internacional Ópera Cangemi, un certamen de canto lírico concebido por la propia artista para ofrecer a los jóvenes talentos de la Argentina y de toda América Latina las mismas oportunidades de crecimiento y visibilidad que ella recibió en sus comienzos.

El concurso tendrá un fin solidario para su concierto de cierre

Tras el éxito alcanzado en sus dos primeras realizaciones -debutó en Mendoza y luego llegó a San Juan-, la tercera edición del certamen se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 19 al 21 de octubre, teniendo como escenario las instalaciones del Palacio Libertad (ex CCK).

La velada de cierre, prevista para la noche del 21 de octubre, coronará el certamen con una gala de premiación en la que los ganadores tendrán el privilegio de cantar acompañados por una orquesta en vivo.

Como sello distintivo de esta iniciativa de Verónica Cangemi, el concierto será a beneficio del Hospital Pediátrico Garrahan, uniendo la excelencia de la música académica con un fin solidario que reafirma el compromiso social de la destacada soprano mendocina.