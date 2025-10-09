La mendocina Verónica Cangemi realizó su concurso de ópera en San Juan con premios en dólares

Concurso de canto lírico Ópera Cangemi en San Juan Cantantes de todo el país y de otras partes del mundo compitieron en el Ópera Cangemi que se desarrolló esta semana en San Juan y que concluyó con una gala lírica. Foto: Gentileza Ópera Cangemi

Verónica Cangemi, directora del certamen, presidió el jurado que completaron Collin Michael Brush, director de Sarah and Ernest Butler Houston Gran Opera Studio (Estados Unidos); la italiana Beatrice Venezi, directora de orquesta del Teatro Colón; y el director de teatro español Alejandro Abrante.

Opera Cangemi es un concurso internacional de canto lírico dirigido por la soprano mendocina con sede en Argentina. Esta segunda edición se llevó a cabo en San Juan del domingo al miércoles pasado.

Un concurso para descubrir nuevas voces de la ópera mundial

El concurso contó con la participación de jóvenes con diferentes registros vocales de toda Latinoamérica y otras partes del mundo. En la fase eliminatoria cada concursante cantó dos arias de ópera, mientras que en la fase semifinal y final interpretaron un aria de ópera elegida por el jurado.

El concierto de los galardonados se realizó el miércoles por la noche en el Teatro del Bicentenario. Los ganadores se llevaron un premio en efectivo en dólares y la posibilidad de acceder a contratos profesionales en Argentina, Estados Unidos y Europa.

"Creo que los concursos internacionales ofrecen más que un escenario. Son una oportunidad de crecer, de superar miedos, de descubrirse a uno mismo en medio de la música y de quienes comparten la misma pasión. Apoyarlos es creer en el arte, en la juventud y en la capacidad de la música para unirnos más allá de las fronteras", expresó Verónica Cangemi.

La soprano de renombre mundial y especializada en música barroca reflexionó que "la cultura no se construye en soledad: es un legado colectivo que nos da identidad y sentido. Invertir en ella es apostar por lo que somos y por lo que dejaremos a las próximas generaciones".

La iniciativa -impulsada por Verónica Cangemi con apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan y la minera Veladero- se presenta como una plataforma esencial para el descubrimiento y estímulo de nuevas voces en el ámbito de la lírica.

Embed - Gala en el Teatro del Bicentenario del concurso de canto lírico Ópera Cangemi

Los ganadores del concurso de ópera de Cangemi

El concurso Ópera Cangemi constó de tres grandes premios, de acuerdo a la selección del jurado, y en su mayoría fueron compartidos.

El mexicano Gamaliel Reynoso Mejia se quedó con la máxima distinción, el “Premio Fenicia Cangemi” en honor a la carrera musical de la madre de Verónica Cangemi. Desde la ciudad de Toluca, México, llegó Gamaliel a San Juan, impactó al jurado con su voz y obtuvo 5.000 dólares como premio.

El segundo puesto fue compartido entre la argentina Virginia Lucero Guevara, de Comodoro Rivadavia, y su compatriota cordobesa Pía Gray. Se llevaron 1.500 dólares cada una.

Concurso de canto lírico Ópera Cangemi en San Juan Los ganadores del concurso Ópera Cangemi brindaron un concierto de cierre el miércoles en el Teatro del Bicentenario de San Juan. Foto: Gentileza Ópera Cangemi

Santiago Andrés Delpiano Techera, de Uruguay; y otro mexicano, Javier Esau Álvarez Rodríguez compartieron el tercer lugar de este concurso de ópera, cuyo premio fue de 500 dólares para cada uno y una invitación de la Gran Ópera Houston para ser parte de Novum Fellowship Program.

También se entregaron Menciones Especiales a la soprano chilena Tabitha Martínez Riveros y a los sanjuaninos Franco Gómez Acuña y Walter Viches.