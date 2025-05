Suarez y Juri reconocieron el talento de la soprano Verónica Cangemi en el Senado de la Nación

Veronica Cangemi-Senado de la Nacion.jpg Rodolfo Suarez, los Carreras (David y su tío José María), Verónica Cangemi, Victoria Villarruel y Mariana Juri.

El reconocimiento a Verónica Cangemi y a los músicos españoles

“Estamos muy contentos de poner en valor a tres artistas sobresalientes que hemos podido disfrutar millones de mendocinos, argentinos y ciudadanos de otros países. Creemos que son claros ejemplos de perseverancia y de talento para nuestra sociedad y para todo el mundo”, afirmó Juri, quien además ponderó la presencia de la vicepresidenta.

“Muchas gracias José Carreras por todas las emociones que nos has sabido transmitir a través de tu música y por no solo poner tu talento y compromiso en favor de la música sino también al servicio de miles de personas que has sabido ayudar con tu fundación dedicada a la lucha contra la leucemia. Gracias por permitirnos aprovechar tu presencia en el país, en el marco de su gira de despedida de los escenarios, para otorgarte este humilde reconocimiento”, sumó la legisladora mendocina.

La senadora también valoró la calidad de la soprano mendocina Verónica Cangemi. "Quiero decir que estamos muy orgullosos como mendocinos de tener un artista de tu talla. Has sabido emocionarnos con tu talento, pero también hacernos sentir amigos con tu infinita humildad y generosidad”, agregó Juri.

"Es un honor entregar esta distinción del Senado de la Nación a tres grandes de la música lírica mundial como lo son José Carreras, David Giménez y, por supuesto, a nuestra mendocina, Verónica Cangemi. La música es una de las bellas artes que emociona y, al ver a intérpretes como los que hoy honramos, sabemos que miles de personas se han conmovido, emocionado en sus actuaciones. La trayectoria de cada uno de ellos ha marcado una huella en la historia de la música lírica y de la cultura en cada rincón del planeta”, consideró el senador Rodolfo Suarez.

Vernónica Cangemi y su amplia trayectoria internacional

La soprano mendocina Verónica Cangemi es una cantante de amplia trayectoria en Europa especialmente en el área de la música barroca y de práctica informada. Sus interpretaciones de Armida de Gluck, Hänsel und Gretel y Zerlina, Pamina e Ilia han sido destacadas por la crítica internacional.

Su amplia discografía comprende obras de Vivaldi, así como la Griselda de Scarlatti y Ariodante de Haendel (grabación en vivo muy premiada por la crítica europea) y La Fida Ninfa, ganadora del diapasón de oro de Francia.

La carrera internacional de Cangemi la llevó a cantar en los grandes teatros del mundo tales como Wiener Staatsoper, Ópera de Múnich, Teatro Comunale de Florencia, Teatro La Fenice de Venecia, Teatro alla Scala de Milán, Theater an der Wien, Ópera de Zúrich, Teatro de La Moneda de Bruselas, Ópera de Washington, Ópera de San Francisco, Ópera de Dresde, Ópera de Ámsterdam, Teatro de los Campos Elíseos de París, Teatro Colón de Buenos Aires y la Ópera Nacional de Tokio, entre otros prestigiosos escenarios.

Veronica Cangemi en el Colon- .jpg La soprano mendocina Verónica Cangemi es una cantante de amplia trayectoria en el mundo. Foto: Juan Jose Bruzza

Los Carreras, tío y sobrino

José María Carreras Coll, nacido en Barcelona en 1946, es un cantante, compositor y director de orquesta español destacado por sus interpretaciones en obras de Donizetti, Verdi y Puccini y por formar parte del trío Los tres tenores, junto a Luciano Pavarotti y a Plácido Domingo.

Debutó en 1970 en Barcelona como Ismael en Nabucco y en la ópera Norma, llamando la atención de la soprano Montserrat Caballé, que protagonizaba la obra. Caballé le invitó a cantar en la producción Lucrezia Borgia, el primer gran éxito de Carreras. Volvió a cantar con Caballé en 1971 interpretando Maria Stuarda en Londres.

En 1988, creó la Fundación Josep Carreras contra la leucemia, dedicada a la cura de la leucemia, que él mismo padeció. Fue galardonado con la Medalla de Oro de la Generalidad de Cataluña en 1984 y con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1991, entre otros múltiples y destacados premios.

David Carreras.jpg David Giménez Carreras, sobrino de José María, es un destacado director de orquesta español.

David Giménez Carreras es un director de orquesta español, sobrino de José María, que inició su formación en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona para perfeccionarse en la Hochschule für Musik de Viena y, con Sir Colin Davis, en la Royal Academy of Music.

Después de su debut con la Sinfónica de Hamburgo en 1994, su talento le llevó a actuar por todo el mundo dirigiendo a solistas vocales e instrumentales de prestigio en salas de concierto como el Royal Albert Hall de Londres, la Konzerthaus de Viena o el Carnegie Hall, el David Geffen Hall de Nueva York y el Palacio de la Música Catalana de Barcelona, así como en los más importantes auditorios de Europa, Asia y América.

En una década, David Giménez Carreras dirigió a más de 200 orquestas de todo el mundo, siendo uno de los pocos músicos hispanos que ha subido al podio de la Orquesta Filarmónica de Viena. También ha trabajado con la Zúrich Tonhalle, Orquesta Sinfónica de Londres, Orquesta Sinfónica de Chicago, Orquestre de Paris, Orquesta de la Royal Opera House, la Orquesta Sinfónica Hamburgo y la Orquesta Philharmonia de Londres.