La Orquesta Filarmónica de Mendoza presenta "Espíritu de la tierra bohemia", su noveno concierto de abono

Espíritu de la Tierra Bohemia propone escuchar ese vínculo entre territorio, memoria y creación, allí donde una raíz profundamente local alcanza una dimensión universal.

PROGRAMA

Antonín Dvoák

Poema sinfónico – La bruja del mediodía, Op. 108

Antonín Dvoák

Sinfonía n.º 6 en Re mayor, Op. 60

I. Allegro non tanto

II. Adagio

III. Scherzo. Furiant. Presto

IV. Finale. Allegro con spirito

Sobre el director invitado: maestro Javier Mas

La dirección estará a cargo del prestigioso maestro Javier Mas, reconocido director, pianista y trompetista nacido en Buenos Aires. Egresado del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, la UNA y el Conservatorio de General San Martín, Mas cuenta con una destacada trayectoria al frente de los principales organismos sinfónicos del país, como la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, la Orquesta Sinfónica Nacional y la propia Filarmónica de Mendoza.

El maestro Javier Mas.

Actualmente se desempeña como Director Artístico de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario y posee una intensa actividad tanto en el repertorio sinfónico como en el ámbito lírico y camarístico.

Acerca de la Orquesta Filarmónica de Mendoza

Institucionalizada en 1992 mediante la Ley Provincial 5885, la Orquesta Filarmónica de Mendoza es el organismo artístico profesional del Estado encargado de promover y difundir la música sinfónica en todo el territorio. Con sede en el Teatro Independencia, la agrupación articula temporadas de abono, programas extraordinarios y propuestas pedagógicas, consolidándose como un emblema cultural de la provincia y un espacio fundamental de encuentro y construcción colectiva de identidad.