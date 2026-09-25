La Orquesta Filarmónica de Mendoza se adentra en una de las identidades musicales más singulares de Europa Central con su noveno concierto de abono. Tendrá lugar el viernes 25 de septiembre, a las 21, en el Teatro Independencia y las entradas pueden adquirirse en EntradaWeb.
La Orquesta Filarmónica de Mendoza presenta "Espíritu de la tierra bohemia", su noveno concierto de abono
La consagrada agrupación filarmónica de la provincia se presente en el Teatro independencia
En este programa, la música de Antonín Dvoák actúa como puente entre la tradición popular y el lenguaje sinfónico. La velada comenzará con el poema sinfónico La bruja del mediodía, Op. 108, una obra de 1896 basada en las baladas de Karel Jaromír Erben. En ella, Dvoák transforma una leyenda popular y un relato de tensión sobrenatural en una construcción orquestal donde la narración, el color y el ritmo adquieren total protagonismo.
A continuación, la orquesta interpretará la Sinfonía n.º 6 en Re mayor, Op. 60, una pieza clave en la consagración internacional del compositor checo. A través de sus cuatro movimientos -que incluyen la vitalidad rítmica del furiant en el tercer movimiento-, la obra desplaza la identidad bohemia hacia una forma abstracta, haciendo presente un territorio mediante sus giros melódicos y su particular sensibilidad sin perder el diálogo con la gran tradición centroeuropea.
Espíritu de la Tierra Bohemia propone escuchar ese vínculo entre territorio, memoria y creación, allí donde una raíz profundamente local alcanza una dimensión universal.
PROGRAMA
Antonín Dvoák
- Poema sinfónico – La bruja del mediodía, Op. 108
- Antonín Dvoák
- Sinfonía n.º 6 en Re mayor, Op. 60
- I. Allegro non tanto
- II. Adagio
- III. Scherzo. Furiant. Presto
- IV. Finale. Allegro con spirito
Sobre el director invitado: maestro Javier Mas
La dirección estará a cargo del prestigioso maestro Javier Mas, reconocido director, pianista y trompetista nacido en Buenos Aires. Egresado del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, la UNA y el Conservatorio de General San Martín, Mas cuenta con una destacada trayectoria al frente de los principales organismos sinfónicos del país, como la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, la Orquesta Sinfónica Nacional y la propia Filarmónica de Mendoza.
Actualmente se desempeña como Director Artístico de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario y posee una intensa actividad tanto en el repertorio sinfónico como en el ámbito lírico y camarístico.
Acerca de la Orquesta Filarmónica de Mendoza
Institucionalizada en 1992 mediante la Ley Provincial 5885, la Orquesta Filarmónica de Mendoza es el organismo artístico profesional del Estado encargado de promover y difundir la música sinfónica en todo el territorio. Con sede en el Teatro Independencia, la agrupación articula temporadas de abono, programas extraordinarios y propuestas pedagógicas, consolidándose como un emblema cultural de la provincia y un espacio fundamental de encuentro y construcción colectiva de identidad.
En pocas palabras
La Orquesta Filarmónica de Mendoza presentará su noveno concierto de abono, "Espíritu de la tierra bohemia", el viernes 25 de septiembre en el Teatro Independencia.
El programa incluirá obras de Antonín Dvoák, como el poema sinfónico "La bruja del mediodía" y la "Sinfonía n.º 6 en Re mayor".
La dirección estará a cargo del maestro Javier Mas, director artístico de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario.